The Falcon and the Winter Soldier: Daniel Brühl improvisó el baile de Zemo

Cuando The Falcon and the Winter Soldier se estrenó en Disney +, nadie esperaba que Daniel Brühl como Zemo fuera el punto culminante del espectáculo. Después de la emisión del tercer episodio de la miniserie, una escena de Zemo bailando en un club se volvió viral.

Si bien el baile de Zemo en The Falcon and the Winter Soldier tomó al mundo por asalto, la escena viral en realidad no estaba planeada. Según Brühl, improvisó la escena y no tenía idea de que se mantuvo en el episodio.

Zemo regresó para The Falcon and the Winter Soldier

Brühl originalmente interpretó a Zemo en Captain America: Civil War en 2016. En la película, Zemo se propone vengar a su familia después de que fueron asesinados en Sokovia durante los eventos de Avengers: Age of Ultron.

Para hacerlo, Zemo rompe a los Vengadores enfrentando a Tony Stark / Iron Man y Steve Rogers / Capitán América entre sí. Zemo regresa una vez más en The Falcon and the Winter Soldier, y los fanáticos de Marvel pueden ver un nuevo lado del personaje en el programa.

“Después de leer los guiones, pensé, '¡Oh! Este es un juego completamente nuevo'”, dijo Brühl a Entertainment Weekly. “Me da la oportunidad de descubrir mucho más (sobre el personaje) y mostrar diferentes lados de Baron Zemo”.

El baile de Zemo se volvió viral

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en el tercer episodio de The Falcon and the Winter Soldier, Zemo, Sam Wilson / Falcon y Bucky Barnes / Winter Soldier viajan a Madripoor. Mientras está en un club, Zemo se mezcla con la multitud y comienza a golpear los puños.

El breve clip de Zemo bailando en el club se convirtió en un momento destacado y se volvió viral. El 8 de abril, Marvel lanzó un ciclo de una hora de baile de Zemo para los fanáticos. "Es tan histérico", dijo Brühl sobre la reacción de los fanáticos ante la escena.

“(Ese momento) fue improvisado cuando vi a la multitud bailando, volviéndose loca. Sentí el ritmo y pensé, Zemo ha estado sentado en una celda de prisión alemana durante años. Entonces, necesita desahogarse y mostrar sus movimientos. ¡Vamos a por ello!", agregó Brühl.

Si bien Brühl se divirtió bailando en el set, no pensó que sus movimientos de baile no se incluirían en el episodio: “Estaba realmente sorprendido y feliz de que lo mantuvieran”. El episodio 5 de The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en Disney + el 16 de abril.

