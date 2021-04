The Falcon and Winter Soldier es el final más oscuro de Marvel desde Infinity War

Al final de The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson ha adoptado una identidad que perteneció por última vez a su amigo Steve Rogers, manteniendo un regalo precioso dentro de un círculo de confianza. Sin embargo, esa solo es la "parte buena" de la conclusión de la serie.

Con una política torpe que deja a los Flag-Smashers mal definidos y un resultado que deja a ciertos personajes muertos y ciertas personas vivas, y cuestionablemente redimidas, The Falcon and the Winter Soldier tiene el final más oscuro del UCM desde Avengers: Infinity War.

The Falcon and Winter Soldier y su oscuro final

Los símbolos lo son todo en The Falcon and the Winter Soldier. Si bien la serie posiciona el nombre y título de “Capitán América” como una metáfora de la propia América, también permite que Flag-Smashers y John Walker adquieran un significado adicional.

Así que importa que el programa deje a los Flag-Smashers muertos, al obscenamente peligroso John Walker vivo y al servicio, y a la traidora Agente Carter en una posición de poder extremo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, The Falcon and Winter Soldier termina con el ascenso de un nuevo héroe, claro, pero termina con un amigo de confianza que emerge como una figura sombría con más poder que nunca.

The Falcon and the Winter Soldier es una serie de superhéroes en la que los héroes ganan, pero los buenos pierden. Es donde las personas buenas que hacen cosas malas terminan muertas, y las personas malas que fallan en hacer el bien pueden caminar libres.

Es al menos tan sombrío, si no más sombrío, que acabar con un grupo de superhéroes con rocas mágicas y luego saltar cinco años para inspeccionar el daño. Aunque Sam aceptó el regalo de Steve, el status quo del Universo Cinematográfico de Marvel es más inestable que nunca.

