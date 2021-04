The Falcon And Winter Soldier: Marvel lanza el sitio web Madripoor

Marvel sorprendió a los fanáticos de The Falcon and the Winter Soldier al lanzar el sitio web de Madripoor. Los internautas pueden acceder a la misteriosa ubicación de la serie a través de un banner publicado en la página oficial de Marvel.

Los fanáticos recordarán a Sam Wilson, Bucky Barnes y Baron Zero dando un paseo salvaje por la ciudad con Sharon Carter. Sin embargo, hay algunos detalles interesantes en ese sitio a los que la gente querrá prestar atención.

Un detalle divertido que se menciona en el sitio web es el hecho de que Falcon (Anthony Mackie) y Winter Soldier (Sebastian Stan) son criminales buscados en Madripoor al igual que Morgentheau (Erin Kellyman) y Sharon (Emily VanCamp).

Sitio web de Madripoor.

Por lo tanto, es probable que las cosas no vayan bien para los mejores amigos del Capitán América cuando se encuentren de nuevo con John Walker. Se sintió como si el programa realmente cobrara fuerza la semana pasada al integrar a Daniel Bruhl y Emily VanCamp en el elenco.

Parece que esta historia podría llegar a muchos más lugares durante las próximas tres semanas, por lo que todos tendremos que estar atentos a lo que Marvel haya planeado a continuación.

The Falcon and the Winter Soldier, algo nuevo y diferente

Sebastian Stan en realidad habló sobre lo diferente que es The Falcon and the Winter Soldier. “Va a ser genial y un poco loco. Todo lo que puedo decir es que es simplemente nuevo y diferente de lo que has visto hasta ahora", dijo el actor durante una convención en Estados Unidos.

"Quiero decir, estará totalmente en línea con todo lo que ha sucedido, pero estos personajes están obteniendo un kilometraje adicional en términos de aprender sobre quiénes son ahora, qué sienten, qué están pensando", agregó.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los primeros tres episodios de The Falcon and the Winter Soldier ya están disponibles en Disney +. ¿Crees que el programa volverá a visitar Madripoor en uno de los próximos episodios? ¡Háznoslo saber en los comentarios!

