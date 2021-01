'The Equalizer': Queen Latifah es la protagonista de la NUEVA serie de CBS

La próxima serie dramática de CBS llamada 'The Equalizer' verá a Queen Latifah tomando la iniciativa como Robyn McCall. Es posible que el personaje haya cambiado de género, pero todo lo demás sigue igual, como nos enteramos en el primer avance lanzado este fin de semana pasado.

Bueno, casi todo. Si bien McCall de Latifah es de hecho una oficial de la CIA jubilada que emplea sus habilidades para ayudar a quienes necesitan ayuda, ahora también es madre con una hija adolescente, que viene con sus propias complicaciones.

Queen Latifah como protagonista de 'The Equalizer'.

Si La Verdad Noticias te pidiera que pensaras en “The Equalizer”, lo más probable es que sea Denzel Washington simplemente destruyendo a algunos tipos malos en una ferretería que te vendrán a la mente.

Sin embargo, las dos temporadas de Washington en la pantalla grande en el papel del oficial de inteligencia retirado Robert McCall no fueron los orígenes de 'The Equalizer', ya que esas películas fueron en realidad reinicios de la serie dramática de televisión de la década de 1980 del mismo nombre protagonizada por Edward Woodward como el misterioso buen samaritano.

Con habilidades mortales que ayudaron a las personas necesitadas sin nadie más a quien acudir. Y ahora The Equalizer está volviendo a sus raíces de series de televisión con un nuevo reinicio con un toque moderno.

Tráiler de 'The Equalizer'

Debemos admitir que ese tráiler, no se ve que dure mucho. Podría ser solo la edición/dirección en esta vista previa, pero esto realmente no se ve tan bien. Latifah, quien también es productor ejecutivo del programa junto con el creador original Richard Lindheim, no me parece muy convincente en las escenas de acción, todas las cuales parecen bastante aburridas y deslucidas.

Pero, de nuevo, habría dicho lo mismo para el reinicio de Magnum PI de CBS y nos dimos cuenta la semana pasada de que ese programa ya está en su tercera temporada. CBS aparentemente sabe lo que quiere su audiencia y cómo dárselo, independientemente de lo poco convincente que parezca.

Los fanáticos podrán descubrirlo por sí mismos cuando 'The Equalizer' se estrene el 7 de febrero, justo después del Super Bowl de la NFL. Curiosamente, hasta ahora es solo este primer episodio piloto en la lista, así que supongo que CBS puede tomarlo con cautela esta vez.

