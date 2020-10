The Crown recreó el famoso vestido de la boda de Lady Di para la temporada 4/Foto: Elle y Grazia

The Crown reveló un vistazo completo al vestido de novia que Emma Corrin, de 24 años, usará interpretando a la princesa Diana en la temporada 4, que será lanzada el 15 de noviembre.

En la foto, Emma se transforma en la difunta princesa de Gales el día de su boda de 1981. "La diseñadora de vestuario ganadora del premio Emmy, Amy Roberts quería capturar el mismo espíritu y estilo del diseño original de David y Elizabeth Emanuel, sin crear una réplica para Emma Corrin", decía la leyenda en la cuenta oficial de Instagram de The Crown.

El vestido de novia de la princesa Diana era un vestido de tafetán de color marfil que estaba bordado con lentejuelas, encaje con volantes y 10,000 perlas.

La princesa Diana fue un ícono de la cultura pop. Su manera de vestir y su personalidad lograron conquistar a millones en todo el mundo, por lo que su famoso vestido de novia es uno de los más recordados por el público/Foto: Showbiz Cheat Sheet

De hecho, tuvo que coser su vestido de novia porque había perdido mucho peso antes de su boda debido a su batalla contra la bulimia.

Ella reveló en grabaciones que se utilizaron para el libro explosivo de Andrew Morton, Diana: Her True Story, que tenía 29 pulgadas (73.66 cm) de cintura cuando la midieron por primera vez para su vestido. El día que se casó, medía 23,5 pulgadas (59.69 cm).

Diana usó una hermosa tiara de la familia Spencer el día de su boda. ¡El velo que estaba sujeto a su tiara era más largo que la cola de su vestido!

Así es el vestido de novia de Emma Corrin para The Crown

El vestido de novia que usa Emma presenta los mismos lazos a lo largo del escote del vestido, así como las mangas abullonadas. También lleva una tiara y un velo largo.

La princesa Diana se casó con el príncipe Carlos, ahora de 71 años, el 29 de julio de 1981. Le dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe William, ahora de 36 años, menos de un año después.

El príncipe Harry, de 34 años, nació en 1984. Después de años de confusión, la princesa Diana y el príncipe Carlos se divorciaron en 1996. La princesa Diana murió en un trágico accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Tenía sólo 36 años.

Emma interpretará a la princesa Diana en la temporada 4 de The Crown. Elizabeth Debicki, de 30 años, asumirá el papel de Diana en las temporadas 5 y 6 de The Crown a medida que la exitosa serie de Netflix se adentra en la década de 1990.

La muerte de la princesa Diana fue un momento devastador para la familia real y el mundo entero, por lo que no hay duda de que The Crown lo cubrirá en gran medida en las dos últimas temporadas. ¿Crees que el vistido de la serie es muy parecido al original?, ¿Estás esperando la temporada 4 de The Crown?