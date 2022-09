The Crown, la serie sobre la vida y obra de la Reina Isabel II

La serie que cuenta la vida sobre la monarca más longeva de Reino Unido ha sido un rotundo éxito.

Hace unos instantes te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la Reina Isabel II había muerto a la edad de 96 años en el Castillo de Balmoral. Este lamentable pero histórico suceso nos hace recordar que su vida y obra al frente de Reino Unido durante siete décadas quedó plasmada en The Crown, la serie de Netflix.

Estrenada el 4 de noviembre de 2016 por la plataforma de streaming, la serie ha sido elogiada por la actuación de su reparto, así como por la dirección, la escritura, la cinematografía, la calidad de producción y la manera en como se relata la historia de la reina desde su boda con Felipe, el duque de Edimburgo en 1947.

Con 4 temporadas al aire, una próxima a estrenarse y otra en etapa de producción, The Crown se convirtió en una alternativa dramática y bien desarrollada para conocer a detalle la vida y obra de la mujer con el reinado más largo en la historia de Reino Unido y el mundo, el cual se ha convertido en un rotundo éxito en lo que a rating respecta.

Actrices que dieron vida a la Reina Isabel II

Claire Foy, Olivia Colman y Imelda Staunton fueron las actrices elegidas para dar vida a la monarca de Reino Unido.

En la primera y segunda temporada vemos a Claire Foy dar vida a la Reina Isabel II en su época de juventud. Posteriormente, la producción eligió a Olivia Colman para representarla en los años siguientes de su reinado y quien sería reemplazada por Imelda Staunton en la quinta y sexta temporada.

La serie creada y escrita por Peter Morgan ha sido multi galardonada con Premios Emmys, Premios Golden Globes y Premios BAFTA, entre otros. Se espera que el éxito continúe con la emisión de la quinta y sexta temporada, mismas que prometen tener un arrollador estreno tras el anuncio de la lamentable muerte de la reina este jueves 8 de septiembre.

¿Qué tan apegada a la realidad es la serie The Crown?

Las 4 temporadas de la serie están disponibles en Netflix.

El secretario de cultura del Reino Unido declaró en entrevista para The Mail On Sunday que The Crown debería incluir una advertencia que informe de que el programa está dramatizado para evitar que el público confunda lo real con la ficción, esto a pesar de que la serie está basada en hechos reales.

