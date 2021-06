The Boys temporada 3: Estos son los nuevos personajes

The Boys temporada 3 tendrá tres nuevos personajes y cada uno de ellos dará un vuelco todavía más interesante a la producción y creación de Eric Kripke, ya que los nuevos integrantes no forman parte del mundo de las historietas creadas por Garth Ennis y Darick Robertson.

La adaptación para Amazon Prime contará con la participación de Sean Patrick Flanery quien dará vida a Gunpowder; Nick Wechsler, interpretará a Blue Hawk; y Miles Gaston Villanueva dando vida a Supersonic.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer qué sabíamos de la tercera parte de la serie y hasta ese momento se desconocía la participación de los nuevos actores.

La tercera entrega del proyecto exclusivo de Amazon Prime ha generado grandes expectativas y la llegada de nuevos personajes ha desarrollado nuevas teorías sobre el desenlace.

The Boys temporada 3

La nueva parte de la serie ha generado grandes expectativas

Se espera que haya más capítulos en esta tercera parte pues el contenido podría estar lleno de novedades, mucha acción, viajes en el tiempo, adrenalina y también cientos de batallas.

Se conoce poco sobre los poderes misiones que tendrán los nuevos miembros, pero la tercera temporada será divertida y alegre, según afirmaron los mismos productores de la serie.

La noticia del nuevo contenido del proyecto alegró de manera inmediata a los seguidores del grupo de superhéroes que tendrán el reto de recibir a Soldier Boy.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 The Boys?

Aseguran que podría haber cambios en la tercera parte

Está formada por ocho capítulos. El día de su estreno, mismo que fue el 4 de septiembre de 2020, la producción lanzó los tres primeros episodios y posteriormente, publicaron uno cada viernes.

Se saben pocos detalles de la tercera parte, y los seguidores esperan ansiosos el estreno para entender varias situaciones que quedaron inconclusas.

Muchos aseguran que habrá cambios en The Boys que se verán en la tercera temporada, aunque de momento no se sabe, pues los directores no han dado mucha información al respecto.

