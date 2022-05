The Boys lanza avance de la temporada 3 y muestra en acción a Soldier Boy

La serie de Amazon Prime promete tener mucha más escenas violentas en esta temporada/Foto: TV Insider

La tercera temporada de The Boys ha estrenado el último avance, previo a su estreno en el mes de junio. Ahora, la serie de Amazon Prime dió un poco más de detalles de lo que veremos en los nuevos capítulos, y mostró varias escenas violentas y sanguinarias del nuevo personaje, Soldier Boy que será interpretado por el actor Jensen Ackles.

Como te informamos en La Verdad Noticias, los avances de la temporada 3 de The Boys ha dejado altas expectativas entre los fans. Ya que veremos cómo The Homelander (Antony Starr) cada vez va perdiendo más la cordura, y demostrando su verdadera personalidad sin límites.

La tercera temporada de The Boys tendrá mucha más “locura”

Eric Kripke, showrunner de The Boys, aseguró que podíamos esperar “mucha locura” en esta nueva temporada. Además de más momentos llenos de acción y mucha sangre.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie está basada en “un universo en el que las personas con superpoderes son reconocidos como héroes por el público y están en propiedad de una poderosa corporación, Vought International, que se asegura de que son comercializados y monetizados”.

“La serie toma el foco principal en dos grupos: The Boys principales, guardianes que se aseguran de mantener a los héroes corruptos bajo control, y The Seven, el grupo estelar de superhéroes de Vought”, se explica.

La temporada 3 de The Boys se estrenará el viernes 3 de junio, día en el que podremos ver los primeros tres episodios. A partir de ese momento, se estrenará uno nuevo cada viernes, comenzando por el de la siguiente semana.

¿Cuántos episodios de The Boys?

La serie tendrá ocho capítulos en su tercera entrega/Foto: La República

La serie está conformada por 16 episodios con sus dos temporadas, todos disponibles en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Mientras que la temporada 3 de The Boys también tendrá ocho episodios.

