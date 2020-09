The Boys: ¿Quién interpreta a Victoria Neuman y por qué se ve tan familiar?

The Boys estrenó su segunda temporada por Amazon Prime Video este 4 de septiembre con episodios nuevos cada semana (para disgusto de algunos fans) y con ello nuevas sorpresas.

Los fanáticos están viendo una serie de caras nuevas en la temporada 2 de The Boys de Amazon. Y Claudia Doumit, la actriz que interpreta a la congresista Victoria Neuman, puede resultar familiar para algunos pero no logran ubicarla, aún.

Claudia Doumit da vida a la congresista, Victoria Neuman

Aquí está todo lo que debe saber sobre Clauda Doumit y en qué más ha estado aparte de la serie de Amazon Prime, The Boys.

¿Quién es Claudia Doumit?

Claudia Doumit es una actriz australiana que comenzó su carrera en 2011 con la serie de comedia de ABC1, "The Hamster Wheel". Después de asistir a la Academia de Actuación Stella Adler en Los Ángeles, consiguió pequeños papeles en programas estadounidenses populares como "New Girl" y "Mike & Molly".

Luego apareció en tres episodios de la exitosa serie de Shonda Rhimes, "Scandal", en la que interpretó a una asistente sin nombre. Clauda Doumit también apareció en "Supergirl", "How to Be a Vampire" y "Nasty Habits".

Pero el gran papel de la actriz llegó en 2016 con la serie de viajes en el tiempo de NBC, "Timeless". Durante dos temporadas, interpretó al programador de Mason Industries, Jiya Marri.

Después de que "Timeless" terminó en 2018, Claudia Doumit protagonizó películas como "Dude" y "Where’d You Go, Bernadette". En el 2019, apareció como la líder de la Fuerza de Liberación de Urzikstan, Farah Karim, en Call of Duty: Modern Warfare. Y está programada para protagonizar la próxima película dramática, Dylan & Zoey.

Claudia Doumit interpreta a la congresista Victoria Neuman

La temporada 2 de The Boys presenta a Claudia Doumit como Victoria Neuman, una valiente líder del Congreso que está empeñada en acabar con Vought por su uso del Compuesto V. Solo se la ve en clips de los primeros episodios de la temporada, pero ella les da a conocer su presencia a los Supes en el Episodio 5.

Victoria Neuman comienza a cobrar fuerza en la trama de The Boys

Después de enterarse de la participación de Compound V en la creación de Supes y de ver imágenes de Homelander (Antony Starr) matando gente, Neuman está decidido a poner fin al reinado de Vought. Realiza un mitin frente a la sede de Vought y finalmente se encuentra cara a cara con Homelander.

Victoria Neuman no aparece en los cómics de The Boys y es un personaje completamente nuevo creado para la serie. Los cómics cuentan con un personaje llamado Victor Neuman, pero no comparte similitudes con Victoria fuera del nombre.

Victor Neuman era un ex director ejecutivo ultraconservador de Vought International en los cómics

The Boys marca la segunda colaboración de Claudia Doumit con el showrunner. Eric Kripke. Los dos trabajaron juntos anteriormente en Timeless.

¿Qué pasará con Victoria Neuman en "The Boys"?

Todavía es demasiado pronto para predecir cómo encajará Victoria Neuman en el gran esquema de la temporada. Pero con sus sentimientos anti-Vought y su poderosa posición en el gobierno, fácilmente podría convertirse en el aliado más importante de Billy Butcher (Karl Urban).

Con sus conexiones en el gobierno, Billy Butcher podría potencialmente encontrar una alianza con Victoria Neuman. Ella tiene fuerza en Washington, y si Butcher puede solucionar su condición de fugitivo y conseguirle las pruebas que necesita, Neuman podría ayudarlo a él y al resto de los muchachos a salir de su escondite.

Por supuesto, con una serie tan impredecible como The Boys, cualquier cosa puede pasar. Los fanáticos solo tendrán que esperar y ver cómo encaja el personaje de Claudia Doumit en esta temporada, y si ella se convertirá o no en el clavo en el ataúd de Vought.

¿Qué te parece el personaje de Claudia Doumit?, ¿Crees que Victoria Neuman se convierta en un personaje clave en The Boys? Dinos en los comentarios.