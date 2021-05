Lamplighter puede haber parecido morir en The Boys, pero el programa debería traerlo de regreso para la temporada 3 después de que el final de la temporada 2 se burlara de que todavía está vivo.

Las dos primeras temporadas de la serie han visto al grupo de vigilantes titulares trabajar para acabar con un grupo de Supes respaldados por Vought Corporation conocidos como The Seven. Hacer que Lamplighter vuelva al redil podría ser justo lo que el grupo necesita para acabar con Vought.

Lamplighter fue presentado inicialmente como un Supe deshonrado que mató a los nietos del ex agente de la CIA y fundador de The Boys, Grace Mallory.

Después de su presentación oficial en la temporada 2, reveló que matar a los niños fue un error. Tenía la intención de matar a Mallory como venganza por el hecho de que ella lo chantajeó para que fuera un espía dentro de The Seven for The Boys.

En la temporada 2, parece estar completamente comprometido con ayudarlos a derrotar a Vought. En cambio, fue solo una artimaña para poder entrar en la sede de Los Siete y prender fuego.

Lamplighter tenía la intención de que el acto terminara con su vida, e inicialmente parece que murió, pero como nunca mostraron lo que le sucedió a su cuerpo, se desconoce su destino final.

Resucitó en los cómics, y aunque la serie de Amazon se ha desviado del material original, aún podría seguir una trama similar. Esto podría explicar la elección de dejar su autoinmolación algo vaga. Incluso se dice que hay 3 inquietantes historias que la producción no ha explorado aún.

Con el destino de Lamplighter en el aire, The Boys mantiene la puerta abierta para su regreso en la temporada 3. Hacerlo le daría al personaje la historia de redención perfecta para completar su trágico arco.

Lamplighter en la temporada 2

El personaje podría renacer en la tercera parte

La historia de Lamplighter estuvo plagada de un aluvión de mala suerte y malas decisiones. Sus poderes alimentados por el Compuesto V fueron nada menos que una maldición para él durante toda su vida adulta.

Desde matar a los nietos de Mallory hasta ser expulsado de The Seven o verse obligado a quemar sujetos de prueba fallidos en Sage Grove, sus poderes solo le trajeron dolor a la vida.

Pero una vez que se reunió con The Boys en la temporada 2 del programa, parecía que Lamplighter estaba en camino de usar finalmente sus habilidades pirocinéticas para algo positivo.

Pero en cambio, se sintió abrumado por el dolor debido a traumas anteriores de su vida y se quemó vivo. Profundizar en su historia en la segunda temporada humanizó por completo al personaje de un Supe que mató cruelmente a dos niños a sangre fría a un hombre que vive con sus errores.

Es un lado de los Supes que no se ve a menudo en la serie. La mayoría son arrogantes y ávidos de poder. Pocos son desafiantes y luchan por acabar con Vought, como la reina Maeve y Starlight.

Pero Lamplighter existe en el área gris en el medio, ya que su existencia muestra que algunos de los Supes en The Boys son víctimas de las circunstancias. Si bien pudo haber sobrevivido, el personaje seguramente salió de su intento de suicidio con quemaduras graves y le faltó la mano que Hughie cortó.

Utilizar el personaje en la temporada 3 de The Boys demostraría que, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca podrá escapar de los peligros de sus poderes. También demuestra que los poderes mejorados del Compuesto V no son tan buenos como Vought los hace parecer.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Lamplighter probablemente no lo hará por mucho tiempo en la temporada 3 de The Boys, en caso de que regrese. Pero probablemente pasará sus últimos momentos ayudando a derrotar a Vought.

Temporada 3 de The Boys

Se confirmó la tercera parte de la serie en el 2020

Amazon triunfó con esta serie y cuando se confirmó que sí habría una tercera temporada, los fanáticos enloquecieron, por lo que a continuación en La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles de esta nueva entrega.

Actualmente no hay trailer de la tercera parte del rodaje y lo más seguro es que no haya nuevos episodios sino hasta 2022 pese a que ya se grandes detalles del estreno.

Recordemos que la segunda parte de la serie se grabó entre junio y noviembre de 2019 y se estrenó en septiembre de 2020 y la situación podría repetirse.

Se espera que posiblemente The Boys lance episodios semanales como se hizo con la segunda temporada de la exitosa serie de Amazon Prime.

