The Boys: Nuevo spin-off se inspira en X-Men y más detalles de la SERIE

The Boys sorprendió a fans la semana pasada cuando Amazon Prime Video anunció que está desarrollando una serie spin-off de su más reciente éxito.

Aunque no se centra en los "the boys" titulares o incluso en Los Siete, la nueva serie se desarrolla en una universidad de Vought International exclusivamente para superhéroes adultos jóvenes.

Procedente del productor ejecutivo, Craig Rosenberg, la serie se describe como parte de un programa universitario y parte de Los juegos del hambre y, según los informes, también mantiene el "corazón, la sátira y la picardía" de la serie insignia.

Spin-off se inspira en parodia de Marvel

Aunque el programa es principalmente una nueva creación, el showrunner de The Boys, Eric Kripke, ha revelado en qué parte de la serie de cómics se inspirarán cuando comiencen a trabajar en él.

"Diría que está vagamente inspirado en un elemento de los cómics, que son los G-Men. Parte de los G-Men es que hay una especie de experiencia universitaria educativa", dijo Kripke mientras hablaba con TheWrap.

G-Men en la portada #24 de The Boys

"Y acabamos de usar eso como un punto de partida, algo similar a 'The Boys', donde tomamos una idea inicial y luego vamos a correr con ella en nuestra propia y extraña dirección".

Para aquellos que no están familiarizados con los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, los G-Men eran una parodia de los X-Men de Marvel que aparecen en la serie de The Boys. Descrito como "los superhéroes más rentables del mundo" para Vought en los cómics, la parodia de los distintos equipos y personajes aparece en una proporción de casi 1: 1 con varios equipos como "G-Force, The G-Brits, The G-Nomads, G-Coast, G-Style y G-Wiz".

Para Kripke acerca de que esta historia tiene "una especie de experiencia universitaria educativa", la portada de The Boys # 24 es una parodia de la famosa película universitaria Animal House con varios G-Men presentados.

El personaje inspirado en profesor X de los cómics, es un hombre rico y poderoso llamado John Godolkin, quien se revela que secuestra a niños cuando son pequeños y les inyecta el compuesto V para crear sus equipos. Otros personajes que aparecen como parte de los G-Men que son claras parodias de los X-Men incluyen Five-Oh (Cyclops), Nubia (Storm), Critter (Beast), Cold Snap (iceman) e incluso su propia parodia de Wolverine en Groundhawk (completo con mazos en lugar de manos).

Equipo de G-Men presentado en los comics de The Boys

Kripke también habló sobre cómo se concibió el programa, pero confirmó que los productores ejecutivos no tienen la intención de desarrollar innumerables escisiones y brotes.

"Estábamos hablando y nos topamos con esta idea y estábamos tan entusiasmados con ella que la llevamos a Amazon. Porque creemos que hay una oportunidad real de ver otra parte del mundo Vought. Pero probablemente, lo que es más importante, para hacer un programa que en realidad no se hace con tanta frecuencia, que es lo que nos encanta de él, que es, como 'The Boys' es una mirada inquebrantable a la realidad, el objetivo de esto es hacer que programa de superhéroes uno de los programas universitarios más realistas que se hayan creado. Y realmente lidiar con problemas universitarios reales y explorar realmente cómo es tener esa edad".

Aunque Kripke no confirmó si se producirá un cruce entre los dos programas, específicamente porque todavía están desarrollando el spin-off, pero reveló que ambos programas existen en el mismo universo, aunque ningún personaje dará el salto a ninguno de los dos.

