The Boys: Los orígenes y poderes de Victoria Neuman EXPLICADOS

The Boys terminó su segunda temporada con algunas revelaciones impactantes sobre el personaje de Victoria Neuman. Estos giros dan algunas pistas de las batallas que vendrán en la temporada 3 de la serie, aunque aún no está claro cuál es la agenda de Neuman y con quién, si es que está trabajando con alguien, (o para que fin).

Muchas cosas han cambiado cuando The Boys se adaptó de una serie de cómics a un programa para Amazon Prime. Algunos de estos cambios han alterado drásticamente la historia de fondo y los antecedentes de los personajes principales, como el impactante giro en el final de la temporada 1 en el que la esposa de Billy Butcher, Becca, todavía estaba viva y había estado criando al hijo que tuvo después de ser violada por Homelander en secreto.

Esto cambió drásticamente la naturaleza de la búsqueda de venganza de Billy Butcher contra Homelander y Vought International, lo que resultó en que desarrollara una personalidad aún más antisocial que en los cómics, ya que libró una batalla completamente diferente.

Victoria Neuman experimentó una metamorfosis similar cuando fue adaptada de los cómics. Más allá de ser una versión con cambio de género de un personaje masculino llamado Victor Neuman, prácticamente todo sobre Victoria era exactamente lo contrario de su contraparte de cómic. Esto incluyó un secreto explosivo que no se reveló hasta el final de la temporada 2 de The Boys, que promete una historia aún más impactante en la próxima entrega.

Cómo Victoria Neuman es diferente en los cómics

Victor K. Neuman fue creado por el escritor Garth Ennis como una parodia exagerada del presidente George W. Bush. Vástago de una familia conservadora y adinerada con vínculos tanto con la CIA como con la corporación Vought-American, Neuman era un pervertido ingenuo que apenas podía firmar su propio nombre y leer un teleprompter.

Victor Neuman, personaje de los comics, inspira a la Victoria Neuman de la serie

Afortunadamente, esto fue todo lo que se le pidió como director ejecutivo de Vought-American y más de lo que se le pidió cuando se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos. A medida que se desarrollaba la historia de The Boys, Vought-American aguardaba el momento oportuno, esperando la oportunidad de ejecutar "Vic The Veep" para presidente, momento en el que podría comenzar a sellar sus planes para introducir superhéroes en el ejército estadounidense y comenzar a ganar en el dinero del contrato del Departamento de Defensa.

Victoria Neuman es todo lo contrario de Victor Neuman en todos los aspectos. Si bien su afiliación a un partido nunca se declaró en la temporada 2 de The Boys, sus actitudes políticas son decididamente liberales para los estándares estadounidenses, liderando tanto mítines de protesta contra la militarización de los superhumanos como la investigación del Congreso sobre la corrupción en Vought-International.

El personaje ha sido comparado con la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez; una famosa política apasionada y fanática de los cómics, cuyos gestos la actriz, Claudia Doumit admitió imitar en su interpretación de Victoria Neuman.

Final de temporada revela verdadera naturaleza de Neuman

El final de la temporada 2 de la serie de Amazon se abrió con el futuro político de Victoria Neuman en duda, después de que la audiencia judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre corrupción en Vought-International terminó en confusión y violencia, con un Supe desconocido que hizo explotar las cabezas de varias personas que asistieron a la audiencia. Esto incluyó al presidente del Comité Judicial y al velocista, Shockwave.

Con los terroristas supervillanos ahora aparentemente capaces de infiltrarse en las audiencias del Congreso sin ser detectados, no había lugar para nadie como Neuman que cuestionara la sabiduría de Supes sirviendo en el ejército y el presidente estaba listo para firmar los proyectos de ley presentados por los rivales de Neuman que podrían hacerlo realidad.

Por suerte para Neuman, A-Train entregó un expediente con todo lo que la Iglesia del Colectivo había aprendido sobre Stormfront y su pasado secreto como nazi a Hughie Campbell y Starlight; en parte para pagar la deuda que sentía que les debía por salvarle la vida, en parte para vengarse de Stormfront por tratarlo mal, pero sobre todo para abrir un espacio en The Seven para que pudiera regresar. Más adelante en el episodio, después de que el expediente se filtró al público, se reveló que el líder de la Iglesia del Colectivo, Alastair Adana, estaba al tanto del robo pero no estaba molesto ya que Stormfront había estado hablando en contra de la Iglesia durante mucho tiempo.

También quedó impresionado por la iniciativa de A-Train y usó su influencia para que lo invitaran de nuevo a The Seven.

Las escenas finales del episodio revelaron que hubo mucha menos suerte en el juego de lo que parecía al principio, ya que Alistair Adana llamó a Victoria Neuman por teléfono y la felicitó por su nuevo nombramiento como supervisora de una nueva Oficina de Asuntos Superhumanos (incluso se refirió a ella como "Vic" - quizás una referencia a su contraparte de cómic). Neuman, a su vez, agradeció a Adana por su intervención, diciendo que sabía que fue su recopilación de inteligencia lo que ayudó a derribar a Stormfront.

Adana dijo que podría darle información sobre una docena de Supes igualmente corruptos a cambio de alguna consideración para que su Iglesia sea declarada como una organización exenta de impuestos oficialmente reconocida. Neuman estuvo de acuerdo y terminó la llamada, justo antes de que la cabeza de Adana explotara de la misma manera que a las personas que murieron en la audiencia judicial.

La escena terminó con un corte en el exterior de la oficina de Adana, donde Neuman estaba mirando su ventana con los ojos vidriosos, lo que indica que ella era la Supe responsable de hacer explotar las cabezas de la gente durante la temporada 2 de The Boys.

Poderes y habilidades de Victoria Neuman

Victoria Neuman tiene el poder de hacer explotar cabezas, aunque el mecanismo preciso de cómo lo hace no está claro. Es posible que sea una telequinética, cuyo método preferido de asesinato es aplastar la cabeza de la gente desde la distancia. También es posible que su poder esté creando explosiones controladas, al igual que el X-Men, Tabitha "Boom-Boom" Smith, y generalmente apunta a las cabezas de sus enemigos para estar segura de matarlos.

Otra posibilidad más es que pueda crear campos de fuerza de tamaño variable como la Mujer Invisible, Sue Storm, que ha amenazado con matar a varios villanos formando un campo de fuerza dentro de su cabeza y luego expandiéndolo.

Claudia Doumit da vida a Victoria Neuman

Cualquiera que sea la naturaleza precisa del poder de Neuman, parece requerir una línea de visión para funcionar y solo puede enfocarse en un objetivo a la vez, según el orden secuencial de muertes en la audiencia del Poder Judicial de la Cámara.

Victoria Neuman en la temporada 3

La escena final del final de la temporada 2 de The Boys vio a Victoria Neuman reuniéndose con Hughie Campbell en su oficina, ofreciéndole un trabajo para su campaña después de reconocer que le había entregado el dossier de Stormfront directamente a ella y que ella lo entregó a la prensa.

Está claro que Victoria Neuman tendrá un papel importante que desempeñar en la historia de la temporada 3 de The Boys, pero no está claro cuál es su objetivo final. Dado el control de Vought-International sobre todos los superhéroes del mundo, parece improbable que Neuman sea un superhumano rebelde decidido a derribar a la compañía que la creó frustrando sus planes y obligando al gobierno a regularlos.

Por otro lado, si bien es muy posible que Vought pueda convertir a uno de los suyos en un político popular aparentemente opuesto a los intereses de Vought mientras establece secretamente una nueva base de poder para la empresa en secreto, aparentemente no se puede obtener ningún beneficio en Victoria Neuman, estrella política en ascenso.

Lo único que parece seguro es que el deseo de Hughie Campbell de un trabajo agradable y tranquilo luchando contra Vought-American "de la manera correcta ... no cubierto con tantas agallas" no se hará realidad, y eso tarde o temprano descubrirá la verdad sobre su nuevo jefe y volverá a estar con The Boys.

