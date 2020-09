The Boys: 3 inquietantes historias de cómics que la SERIE no ha explorado aún

The Boys de Amazon Prime Vídeo puede ser áspero, grotesco y chillón, pero su depravación vulgar apenas raspa la superficie del material fuente del perverso cómic. Los superhéroes de la serie son retorcidos, controlados por una corporación con influencia gubernamental, y la mayoría son más amorales de lo concebible.

La sangre salpica por la pantalla en casi todos los episodios. Varios intercambios de personajes son francamente despiadados e inhumanos (y a menudo predatorios). Sin embargo, a pesar de todo eso, la serie no puede replicar al 100% los cómics. Sería demasiado para la televisión, demasiado para el género, incluso para un público adulto.

El comic de The Boys fue lanzado en octubre de 2006

Entonces, ¿qué ha dejado la serie fuera de los cómics? ¿Qué decidieron eliminar los showrunners en The Boys, presumiblemente al servicio de los corazones y las almas de los espectadores?.

El accidente aéreo y deterioro de Queen Maeve

Aunque la temporada 1 de The Boys muestra a Queen Maeve y Homelander intentando salvar un avión que viaja hacia su perdición, algunos de los hechos fueron alterados. En los cómics, se trata de uno de los aviones secuestrados el 11 de septiembre.

En lugar de estrellarse contra el World Trade Center, el avión se estrella contra el Puente de Brooklyn, señala IGN. Tras este incidente, Maeve se convierte en una alcohólica inestable, que se ha incorporado a la serie, pero todavía no en la misma medida.

Historia detrás del apodo de Marvin T. Milk

En The Boys de Amazon, Billy Butcher y su equipo cazan a los superhéroes como simples mortales; en los cómics, sin embargo, todos se inyectan Compuesto V para competir con los imbatibles. Sin embargo, Marvin T. Milk, a quien cariñosamente llaman Mother's Milk, nació con el Compuesto V en su sistema.

Laz Alonzo da vida a Mother´s Milk en The Boys

La madre de Milk trabajaba en una fábrica de Vought, donde se convirtió en dependiente de la sustancia. Como resultado, Mother's Milkse vuelve adicto y debe amamantar hasta bien entrada la edad adulta. El personaje, como apunta el actor Laz Alonso, está basado en los "bebés drogadictos" de los 80, que nacieron drogadictos.

Los escritores detrás de Marvin T. Milk tomaron una dirección diferente y, por lo tanto, su apodo probablemente seguirá siendo un misterio en la serie de Amazon.

Butcher asesinó a su hijo superhéroe en cómics

En The Boys de Amazon, el hijo de Homelander, cuya madre es el mayor amor de Billy Butcher, Becca, está vivo y bien. El niño posee habilidades sobrehumanas, en línea con las de Homelander, pero su madre no lo cría para que use sus habilidades para controlar a los demás, e incluso no los usa en absoluto hasta que llega su padre biológico, Homelander.

Si bien la serie lleva a los espectadores a creer que Becca murió durante el parto, los espectadores luego descubren que está viva y escondida al final de la primera temporada. En los cómics, ella si muere durante el parto y Billy Butcher asesina a su hijo, ya que su odio absoluto por los superhéroes reemplaza cualquier tipo de decencia humana.

