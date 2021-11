‘The Book of Boba Fett’ estrena nuevo teaser y pósters

Fue lanzado un nuevo teaser y pósters de ‘The Book of Boba Fett’, la serie spin-off de 'The Mandalorian’ próxima a estrenarse en Disney Plus.

En el teaser podemos ver varias escenas de la primera temporada de la historia en solitario del mercenario que fue dado por muerto.

Los fans del universo expandido de Star Wars se cayeron de narices cuando Disney+ anunció el estreno de ‘The Book of Boba Fett’ para el 29 de diciembre, y de inmediato se convirtió en la serie más esperada del año.

Teaser de ‘The Book of Boba Fett’

En el clip de apenas 30 segundos de duración vemos que gran parte de la serie sucederá en Tatooine, y temporalmente se ubicará exactamente después del final de ‘El regreso del Jedi’.

El 1 de noviembre vimos el estreno del primer tráiler de ‘The Book of Boba Fett’ y descubrimos que Temuera Morrison se mantendrá en el papel del mercenario de Star Wars.

Al parecer, veremos lo que ocurre en Tatooine, mismo lugar donde nació Luke Skywalker, tras el asesinato del gobernador Jabba the Hutt, con varios grupos peleando por el poder del crimen en el planeta.

Es ahí donde Boba Fett, quien al ya no tener empleador y haber pasado varios años perdido, buscará recuperar su lugar entre los cazarrecompensas más letales de la galaxia.

Pósters de ‘The Book of Boba Fett’

Póster de Boba Fett.

En los pósters liberados este 29 de noviembre vemos tanto al protagonista de la serie como al personaje de Ming-Na Wen, la Mulan original, que será relevante en el desarrollo de la historia.

Ambos protagonistas aparecen en sus respectivos trajes de combate, armados hasta los dientes y rodeados por las arenas de Tatooine.

Se espera que ‘The Book of Boba Fett’ nos muestre cómo el protagonista sobrevivió a ser comido por Sarlacc, así como un nuevo canon para este querido personaje, luego de que Disney decidiera desechar todas las tramas del Universo Expandido. La Verdad Noticias.

