The Black Phone: Tráiler, estreno, reparto y todo lo que debes saber.

Antes de dirigir la película de Marvel Doctor Strange de 2016, Scott Derrickson era conocido por su aterrador trabajo en en las películas de Terror con cintas como la aterradora "Sinister" de 2011, la escalofriante película de 2005 "El exorcismo de Emily Rose" y la ominosa y oscura película de 2014 "Líbranos del mal".

Este año, Derrickson regresa al género con "Black Phone" , producida por el maestro del terror Jason Blum a partir de un guión coescrito por Derrickson y su frecuente colaborador C. Robert Cargill. Con la fecha de estreno cada vez más cerca, probablemente tengas mucha curiosidad sobre qué implica exactamente The Black Phone. Te tenemos cubierto:

En caso de que te lo hayas perdido, aquí está el primer tráiler oficial de The Black Phone, que se estrenó en línea el 13 de octubre, justo a tiempo para reproducirlo antes de otra película de Blumhouse: Halloween Kills. El tráiler definitivamente juega con el factor de la fluencia y recuerda a la primera película It de Andy Muschietti.

Mira aquí el tráiler de la película "The Black Phone"

La Verdad Noticias informa que, un segundo tráiler de la película debutó en línea el 26 de abril, seis meses después del debut del primer tráiler (aunque el retraso de la película hasta junio es probablemente la razón) y justo antes de que la película se proyectara para los exhibidores en la CinemaCon de este año.

El tráiler no necesariamente nos brinda información nueva, aunque sí incluye varios comentarios de los críticos, elogiando la actuación desquiciada de Ethan Hawke, así como el hecho de que la película es realmente aterradora.

¿De qué trata la película de terror "Black Phone"?

The Black Phone le da la vuelta a la típica historia de abducción. La película de terror está ambientada en la década de 1970 en los suburbios de Colorado, donde un asesino en serie conocido como The Grabber persigue a los niños.

Entra el joven Finney Shaw, quien después de ser engañado por Grabber disfrazado de mago, es secuestrado y encerrado en un sótano insonorizado. El joven secuestrado encuentra un viejo teléfono negro desconectado y se entera de su capacidad para transmitir las voces de todas las jóvenes víctimas de Grabber que quieren ayudarlo a escapar.

Mientras tanto, la hermana de Finney, Gwen, comienza a tener visiones que podrían guiarla por un camino que la ayude a encontrar a su hermano secuestrado.

¿Cuándo es el estreno de "The Black Phone"?

The Black Phone: Tráiler, estreno, reparto y todo lo que debes saber.

The Black Phone finalmente se dirigirá a los cines el 24 de junio de 2022. La escalofriante película ahora se estrenará contra la película biográfica de rock and roll altamente estilizada de Baz Luhrmann, Elvis, protagonizada por Austin Butler en el papel principal y Tom Hanks como el notorio gerente del Rey, el Coronel Tom Parker.

Inicialmente estaba programado para ser lanzado el 3 de febrero, donde se habría abierto junto con la película de ciencia ficción de Roland Emmerich Moonfall y Jackass Forever. Además, la película estaba programada para estrenarse una semana antes, el 28 de enero. pero finalmente se retrasó una semana.

La fecha de lanzamiento de verano parece ser una señal de confianza de Universal y Blumhouse, probablemente tratando de recuperar el éxito de otras películas de terror de verano como The Conjuring.

Este es el reparto de actores para "Black Phone"

The Black Phone: Tráiler, estreno, reparto y todo lo que debes saber.

Ethan Hawke interpreta al desquiciado asesino en serie Grabber, vestido con una variedad de atuendos chiflados y máscaras demoníacas. Hawke se ha mantenido alejado durante mucho tiempo de interpretar a villanos en la pantalla, lo que lo convierte en una regla personal para él, pero Derrickson claramente pudo convencer a Hawke de romper esa regla.

Hawke no es el único jugador que regresa para la película, ya que James Ransone , quien también trabajó con Derrickson en Sinister , también tendrá un papel en la película. También puede reconocer a Ransone por su papel del adulto Eddie Kaspbrak en la secuela de terror de 2019 It: Chapter Two.

The Black Phone: Tráiler, estreno, reparto y todo lo que debes saber.

Jeremy Davies también tendrá un papel secundario en la película como el padre de los dos niños en el centro de la historia. Davies es conocido por sus papeles en exitosas series de televisión como Lost y Justified.

Interpretando el papel de nuestro protagonista Finney Shaw está el recién llegado Mason Thames. Thames tuvo anteriormente un papel recurrente menor en la serie For All Mankind de Apple TV+, así como un lugar invitado en el programa Walker de CW.

Madeleine McGraw, que interpreta a Gwen Shaw, ha aparecido en varios proyectos de alto perfil, como la voz de personajes en Toy Story 4, The Mitchells vs the Machines y Cars 3.

