The Black Phone: No saber sobre el pasado del Grabber es lo que le da miedo.

La mayoría de las películas de terror que tratan sobre un asesino en serie suelen pasar algún tiempo construyendo una trágica historia de fondo que explica por qué una persona puede convertirse en un monstruo.

La Verdad Noticias informa que, la mayoría de las veces, un asesino en serie es alguien que sufrió algún tipo de abuso en su infancia, lo que lo lleva a crear una asociación retorcida entre el placer y el dolor de otras personas.

Este enfoque ayuda a humanizar al asesino en serie y, a veces, brinda a sus víctimas herramientas para encontrar alguna conexión con su captor. Sin embargo, en The Black Phone, Scott Derrickson hace exactamente lo contrario, privando al Grabber interpretado por Ethan Hawke de un pasado y, al hacerlo, quitándole su humanidad.

¿Por qué da tanto miedo Grabber en The Black Phone?

The Black Phone: No saber sobre el pasado del Grabber es lo que da miedo.

La razón por la que Grabber da tanto miedo en la película The Black Phone es que no sabemos con certeza qué lo llevó a realizar algunos actos horribles. Todo lo que podemos ver es una máscara aterradora y un hombre enojado con el que no se puede razonar.

Cuando pensamos en la tradición de los asesinos en serie en películas y programas de televisión, es fácil ver cómo el camino más transitado es explorar lo que queda de humano dentro de la mente de un monstruo.

Ese es precisamente el concepto de películas de culto como The Cell, en la que el objetivo de la psicóloga Catherine Deane (Jennifer Lopez) es adentrarse en la mente de un asesino en serie y encontrar al niño que aún vive allí, a pesar de todo el trauma que vivió en su infancia.

De manera similar, series como Dexter y You reúnen una audiencia masiva debido a su exploración cautelosa de personajes profundamente rotos. Y hacen un trabajo tan bueno que hay millones de fans animando a Dexter Morgan (Michael C. Hall) y Joe Goldberg (Penn Badgley), a pesar de sus acciones irredimibles.

En Mr. Brooks, el asesino en serie titular de Kevin Costner incluso se representa como un hombre de familia con un buen corazón que es perseguido por una sombra oscura que lo obliga a matar. Eso quita parte de la culpa y nos ayuda a relacionarnos con la terrible situación en la que se encuentra el asesino en serie.

Te puede interesar: Explicación del final de "The Black Phone": Una llamada del más allá

The Black Phone no presenta la humanidad de Grabber

The Black Phone: No saber sobre el pasado del Grabber es lo que da miedo.

Las películas y los programas de televisión también intentan explorar la humanidad de los asesinos en serie dando a sus acciones un significado más elevado. La cruzada de Jigsaw (Tobin Bell) para obligar a las personas a apreciar la vida ya se ha repetido durante dos décadas en la franquicia Saw.

En cuanto a Se7en de David Fincher, la película explora las acciones despreciables de un hombre que todavía tiene algo de razón cuando afirma que el mundo se está ahogando en la apatía y la autodestrucción. Por supuesto, también tenemos encantadores asesinos en serie, como Mads Mikkelsen en Hannibal, que podría decirse que es una historia de amor además de un programa policial.

Cuando el cine de terror intenta crear asesinos inhumanos, a menudo llega tan lejos que el resultado es más entretenimiento que miedo. A todos nos encantan las películas slasher, pero nadie siente que las amenazas de The Texas Chainsaw Massacre y Halloween podrían estar escondidas al final de la calle.

Y es precisamente por eso que podemos regocijarnos con todas las muertes exageradas que pintan la pantalla roja de sangre. Los slashers son una diversión espantosa que nos permite dejar atrás el miedo en el teatro porque el asesino es un monstruo improbable.

En la película The Black Phone, sin embargo, nos presentan al Grabber como un hombre normal, que usa herramientas comunes para secuestrar niños y atraparlos en su sótano.

Hay poca exageración sobre Grabber, un asesino en serie que puede esconderse en los suburbios sin ser detectado, a pesar de los múltiples esfuerzos de búsqueda realizados por la policía y la gente de la ciudad suburbana de West Denver. La casa de Grabber es mundana, y además de su sótano, no hay nada que delate su naturaleza malvada.

Finalmente, Grabber incluso tiene un hermano al que deja dormir en su sofá, completando la imagen de un ser humano absolutamente normal. En resumen, Grabber es alguien con quien podríamos cruzarnos en las calles sin darnos cuenta de que hay un lobo con piel de cordero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.