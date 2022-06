The Black Phone: La impactante historia detrás de la película de terror del año.

The Black Phone es la cinta que los fans del cine de terror han estado esperando todo el año. Protagonizada por Ethan Hawke, aborda la historia de un niño de 13 años, llamado Finney, que es secuestrado por un asesino, que luego lo encierra en un sótano donde solo existe un colchón y un teléfono negro pegado en la pared, de ahí el título de la película.

Sin embargo, este no es cualquier teléfono, sino que le permite a Finney (Mason Thames) comunicarse con otros niños que también fueron víctimas del asesino, quienes lo ayudan a encontrar la forma de escapar de ese sitio de antes de que sea demasiado tarde.

La película “The Black Phone” tiene elementos sobrenaturales y de fantasía, pero su historia nos remonta a dos casos famosos de niños secuestrados, y el pánico relacionado con el Stranger Danger de los años 80 y 90, que llevó a muchos padres a enseñar a sus hijos que jamás deben confiar o hablar con extraños.

¿"The Black Phone" está basada en una historia real?

Como indicamos, esta historia no es real, The Grabber no fue un secuestrador real ni tenía un teléfono conectado al mundo de los espíritus en su sótano, pero podemos observar diversas historias que sí ocurrieron, reflejadas en la película más espantosamente perturbadora del año.

"Stranger Danger" y su relación con The Black Phone

El pánico del Stranger Danger surgió durante los años 80, principalmente luego de la desaparición de un niño llamado Adam Walsh, quien, de acuerdo con Jezebel, fue secuestrado de un centro comercial y más tarde fue hallado muerto muy cerca de donde fue visto por última vez, algo que retoma la película "The Black Phone".

La Verdad Noticias informa que Adam no fue el primero ni el último, más y más niños fueron reportados desaparecidos en Estados Unidos, algunos fueron encontrados muertos, otros nunca volvieron a ser vistos y un minúsculo porcentaje logró regresar a casa, y eso dejó a los padres de comunidades enteras en extrema preocupación.

