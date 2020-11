The Big Bang Theory: Revelan el nombre del hijo de Sheldon y Amy

En el último episodio de ‘The Big Bang Theory se anunciaron embarazos y se entregaron premios mayores, dejando a todos en una excelente posición. El público se quedó con el feliz conocimiento de que estos personajes estarían bien, pero aún así, algunos fanáticos querían continuar escuchando actualizaciones sobre Sheldon y Amy y del resto de los nerds, para ver qué están haciendo.

Afortunadamente, los espectadores aún pueden sintonizar la serie precuela ‘Young Sheldon’, que acaba de comenzar su cuarta temporada. El programa sigue a una versión más joven de Sheldon Cooper que intenta navegar la infancia como un genio socialmente incómodo.

Elenco de 'The Big Bang Theory'

La existencia del programa significa que los fanáticos no tuvieron que despedirse de Parsons de forma permanente: Regresa para la serie en forma de voz en off, guiándonos a través de cada episodio y ocasionalmente brindando actualizaciones sobre lo que está haciendo en la actualidad.

El estreno de la temporada 4 de ‘Young Sheldon’ utilizó este dispositivo narrativo con gran efecto, para revelar no solo que Sheldon y Amy (Mayim Bialik) tienen un hijo juntos, sino también el nombre conmovedor de dicho niño.

El hijo de Sheldon y Amy se llama Leonard Cooper

El joven Sheldon revela el nombre de su futuro hijo.

El estreno de la temporada 4 de ‘Young Sheldon’ ve al niño titular excepcionalmente brillante graduarse de Medford High School cuando solo tiene 11 años. Su familia le organiza una fiesta en el patio trasero para celebrar, y es durante este evento que el público disfruta de la narración en off de Jim Parsons, donde revela la información importante antes mencionada sobre su vida y la de Amy.

La narración dice: "Fue la mejor fiesta de graduación en la que había estado, es decir, hasta la que tuvimos para mi hijo, Leonard Cooper".

Antes de preguntar, sí, Leonard es el nombre del mejor amigo de Sheldon en The Big Bang Theory, interpretado por Johnny Galecki. Por supuesto, al tratarse de una comedia, Parsons rápidamente sigue esta revelación con una broma, diciendo que "Quería que se llamara Leonard Nimoy Cooper, pero Amy no me lo permitió".

En otras palabras, parece que Sheldon realmente quería nombrar a su hijo como el actor de Star Trek, pero su esposa intervino sabiamente para asegurar un significado más sentimental para el nombre.

Sin embargo, los fanáticos de The Big Bang Theory recibieron otra sorpresa en el estreno de la temporada 4, cuando la propia Mayim Bialik ofreció una breve narración para cerrar el episodio. Después de la broma de Leonard Nimoy, Amy interviene: "¡Alégrate de que te deje llamarlo Leonard!"

Es un momento dulce y muestra a los fanáticos que Sheldon y Amy todavía están felices juntos, todos estos años después. La escena también sugiere que podrían surgir momentos similares en ‘Young Sheldon’, a medida que la serie continúa.

Después de todo, los programas ya se han cruzado una vez, por lo que es muy posible que Parsons, Bialik y el resto del elenco anterior puedan aparecer en algún momento, y los fanáticos ciertamente estarán más que encantados de volver a consultar con sus genios favoritos, de vez en cuando.