The Batman ya tiene fecha de estreno en HBO Max

La cinta llegará a la plataforma de HBO Max.

La película The Batman protagonizada por Robert Pattinson está arrasando en taquillas, sin embargo, también llegará a la plataforma de streaming de HBO Max. Si no la has visto o quieres verla por segunda vez en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles sobre su fecha de lanzamiento.

La cinta hará su debut en China este 18 de marzo y a nivel mundial este película ha acumulado los 500 millones de dólares en taquilla, lo que la posiciona como una de las películas de DC Comics más taquilleras.

La cinta del Caballero de la noche llegará a la plataforma luego que HBO confirmó la serie 'El Pingüino', spin-off de Batman tras la buena aceptación que tuvo este villano de Ciudad Gótica entre los fanáticos.

¿Cuándo llega The Batman a HBO Max?

La película está protagonizada por Robert Pattinson

La página oficial de HBO compartió que la cinta dirigida por Matt Reeves estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 19 de abril en Estados Unidos. Si bien, Max no lo ha anunciado de forma oficial, lo cierto es que la información fue confirmada este viernes por la compañía.

De esta forma, Warner hace buena su promesa de conceder un periodo de exclusividad en cines de 45 días a todas sus películas a lo largo de 2022, pues recordemos que la cinta llegó a los cines el pasado 4 de marzo.

Cabe señalar que la película protagonizada por el actor Robert Pattinson llegará en abril únicamente para los usuarios de Estados Unidos, es decir, para México y el resto de latinoamérica todavía se desconoce la fecha en la que estaría disponible en el catálogo HBO.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Batman?

La película The Batman llegó a los cines de México el pasado 2 de marzo. En un hecho histórico, la cinta dirigida por Matt Reeves logró una recaudación récord en taquilla mundial en su primer fin de semana. En La Verdad Noticias te recomendamos: Cómo ver en orden las películas The Batman.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!