The Batman llega con toda su epicidad a la plataforma de HBO Max

The Batman ya está disponible en HBO Max

The Batman ya está disponible en la plataforma de HBO Max. La cinta aclamada por la audiencia ahora podrá ser vista desde la comodidad del hogar en prácticamente todos los rincones del mundo.

Incluso aún con su llegada al plataforma la película continúa rompiendo récords en taquilla, ahora la cinta de Matt Reeves, superando incluso las predicciones que tenía en cines.

Con la cinta en HBO Max, se pretende que Warner Bros. sume grandes cantidades de usuarios y suscriptores nuevos a la plataforma, quienes además se podrán encontrar con otros grandes estrenos.

La cinta del Caballero de la Noche ha llegado a HBO Max con toda la acción que marca dicha historia, siendo además de lo más comentado en las últimas horas por las redes sociales.

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright y Andy Serkis forman parte del elenco de esta cinta, mismo que ha cautivado a la audiencia.

El estreno de la cinta en HBO Max sucedió este lunes 18 de abril a las 2:00 de la mañana, por lo muchos usuarios tuvieron que madrugar para no perderse ningún detalle.

En cuanto a recaudación en taquilla, en total la producción de Matt Reeves ha superado los $740 millones de recaudación total y se pretende finalice su recorrido con $800 MDD en su totalidad.

Spin-Off para HBO Max

Con la llegada de esta cinta a HBO Max, se da por bienvenida la etapa de Matt Reeves y sus producciones al catálogo de streaming, de las cuales ya sabemos le seguirán dos series spin-off.

La transformación del actor Colin Farrel como "El Pingüino" ha dejado conmocionados a todos, destacando su versatilidad actoral como el villano emblemático, por lo que su serie sin duda será de las más esperadas.

The Batman fue estrenada el pasado 04 de marzo en las salas de cines de todo el mundo y hoy en día es una de las cintas más rentables del 2022, siendo solamente superada por “Spider-Man: No Way Home”.

