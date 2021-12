"The Batman" es la película más esperada del 2022, según IMDBb

La cinta del héroe de DC es la más esperada del 2022, según IMDBb

Este año el cine de superhéroes fue dominado por Marvel y el estreno de "Spider-Man No Way Home", para el 2022 será la cinta "The Batman" la que le de a DC una oportunidad de reivindicarse.

El portal IMDBb reveló que la cinta protagonizada por Robertt Pattinson encabeza los primeros lugares de popularidad en los usuarios, siendo la más atractiva de 2022.

Y es en todo el año, la imagen con Robert Pattinson generó miles de interacciones y ahora no podemos esperar por mirar el resultado final en pantalla.

La cinta del héroe de DC es la más esperada del 2022, según IMDBb

En 2022, DC Cómics tendrá el estreno de varios títulos que han causado expectativas entre la fanaticada, siendo la nueva película del 'Caballero de la noche', protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves la más esperada.

Los avances de la cinta han dejado con buen sabor de boca a los fanáticos, quienes ahora cuentan los días para ver el resultado en pantalla grande.

Además mucho se ha romoreado sobre la incorporación de un nuevo Joker en la el universo DC, pues en 2018 la adaptación de Joaquín Phoenix lo hizo merecedor de un premio Óscar.

¿Cuándo se estrena "The Batman" en cines?

¿Cuándo se estrena "The Batman" en cines?

La película del Caballero de la Noche tiene un estreno previsto para el próximo 4 de marzo de 2022 y ello quedó confirmado en el avance que DC presentó.

En la cinta del vigilante de Gótica, podemos disfrutar de las actuaciones de Zöe Kravitz como Selina Kylie, mejor conocida en los cómics como Catwoman, así como Paul Dano quien dará vida a uno de los villanos, Edward Nashton.

Cabe resaltar que The Batman, es una versión más oscura del personaje y con la presencia de villanos poco adaptados como el Pinguino y Acertijo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!