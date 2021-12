The Amazing Spider-Man 3: Esta iba a ser la trama de la cinta con Andrew Garfield

El Sorprendente Hombre Araña protagonizada por Garfield se ha vuelto ha ganar el corazón de los fans/Foto: IGN Latinoamérica

The Amazing Spider-Man que fue protagonizada por Andrew Garfield es una de las películas infravaloradas de Marvel. Pero ahora, con toda la euforia que generó el reciente lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, muchos fanáticos se preguntan qué hubiera pasado si dicha cinta sí hubiera lanzado su tercera parte como estaba planeado.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la trilogía de “El Sorprendente Hombre Araña” no se concretó debido a la “mala recepción” que tuvo su secuela “The Amazing Spiderman 2: La venganza de Electro”, la cual se estrenó en 2014 y no tuvo las ganancias que se esperaban ni las críticas que se necesitaban.

A pesar de que han pasado siete años desde que se canceló esa serie de películas, ahora miles de fans han creado una campaña para que realicen The Amazing Spider-Man 3, bajo el hashtag #MakeTASM3, que se volvió tendencia en las redes sociales.

La trama que iba a tener The Amazing Spider-Man 3

Muchos quieren ver la tercera parte de esta saga/Foto: Chic de hoy

Todo estaba listo para The Amazing Spiderman 3, la cual se tenía pensado estrenar en 2016. Incluso, Sony Pictures había anunciado que Marc Webb retomaría las riendas del proyecto. Pero como mencionamos, al final no se concretó la producción.

No obstante, años después, el director ofreció una entrevista al sitio Den of Geek en donde habló sobre el rumbo que habría tomado la trama del filme. Aunque el guión parecía confuso al igual que la historia, se centraba sólo en el mundo de Spiderman más que en construir un multiverso.

Según Marc Webb el villano de la película hubiera sido Norman Osborn, personaje interpretado por Chris Cooper en la primera película de este universo, que regresaría de la muerte para liderar al grupo de los Seis Siniestros.

"Chris Cooper iba a volver. Íbamos a congelarle la cabeza y luego le devolverían la vida. Y luego estaba ese personaje llamado The Gentleman. Teníamos algunas nociones sobre cómo hacerlo, pero creo que tal vez estábamos pensando demasiado en el futuro cuando comenzamos a construir esas cosas... (Osborn) Iba a salir y liderar a los Seis Siniestros. De hecho, también habíamos hablado un poco sobre el Buitre", señaló el director en 2017.

Fans quieren ver a los Seis Siniestros pero en The Amazing Spider-Man

La película iba a reunir a los seis rivales del Hombre Araña/Foto: MTV

El regreso de varios de los villanos de las anteriores trilogías (Doctor Octopus, Duende Verde y Electro), sólo podía indicar que (¡Alerta de SPOILER!) Tobey Maguire y Andrew Garfield también formarían parte del multiverso, pronóstico que se cumplió en Spiderman No Way Home.

Esto llevó a los fans a realizar una campaña para que se retome The Amazing Spiderman 3, ya que muchos quieren ver cómo serían los Seis Siniestros pero en esta cinta protagonizada por Andrew Garlfield. Por ahora, hay rumores de que Marvel sí podría realizar esta tercera película.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!