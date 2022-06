The Amazing Spider-Man 2: easter eggs que seguramente te perdiste

El sorprendente hombre araña 2: easter eggs que seguramente te perdiste

Las películas de "The Amazing Spider-Man" de Marc Webb tienen un lugar extraño en la historia cinematográfica de "Spider-Man".

Tras la mala recepción de la crítica de "Spider-Man 3" de Sam Raimi, el tono sombrío y más firme de la nueva versión de 2012 protagonizada por Andrew Garfield fue una bocanada de aire fresco frente a la exagerada campiña que la precedió.

Eso no quiere decir que "The Amazing Spider-Man" no enfrentó críticas propias, pero la recepción general en ese momento fue que era un paso en la dirección correcta para la franquicia de películas "Spider-Man".

Desafortunadamente, la secuela de 2014, "The Amazing Spider-Man 2", hizo que la serie retrocediera dos pasos. Compartiendo el mismo destino que "Spider-Man 3", "The Amazing Spider-Man 2" fue comúnmente criticado por sobrecargar su historia con demasiados villanos como Electro, Rhino y Harry Osborn como Green Goblin.

Otra observación común es que la secuela se centró más en establecer futuras secuelas y spin-offs ambientadas en el universo de "Amazing Spider-Man" que en contar una buena historia. Esto condujo a resultados de taquilla decepcionantes y una película incómoda llena de cameos de cómics que finalmente no llegan a nada.

Después de que Sony puso fin a la franquicia de películas "The Amazing Spider-Man" a favor de trabajar con Marvel Studios en un reinicio protagonizado por Tom Holland, no parecía que Garfield volvería a usar las mallas rojas y azules nunca más.

Sin embargo, la película Spider-Man de 2021, "Spider-Man: No Way Home", trajo de vuelta a Garfield como Spider-Man del universo "Amazing Spider-Man", así como a Tobey Maguire de la trilogía "Spider-Man" de Raimi.

Gracias al gran éxito de "No Way Home", una nueva generación de espectadores se está viendo atraída por las películas de "The Amazing Spider-Man", incluida la segunda película, de la que desciende Electro de Jamie Foxx.

Para cualquiera que sea nuevo en "The Amazing Spider-Man 2" o para aquellos ansiosos por darle una segunda oportunidad, aquí hay algunos huevos de Pascua increíbles que quizás se hayan perdido en su primera vista.

Tono de llamada de Peter Parker

No importa cuántas películas de acción real de "Spider-Man" se hagan, nunca habrá un tema musical que pueda superar la melodía de apertura de la serie de televisión animada "Spider-Man" de 1967.

El icónico tema musical de dibujos animados, escrito por Paul Francis Webster y compuesta por J. Robert Harris, ha sido honrado a través de varios proyectos de "Spider-Man", como el montaje de apertura de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y el compositor de cine Michael Giacchino probando la melodía para el banda sonora de "Spider-Man: Homecoming".

"El Sorprendente Hombre Araña 2" no es diferente. Durante la escena de persecución inicial entre Spider-Man y Aleksei Sytsevich (también conocido como Rhino), Spider-Man recibe una llamada telefónica urgente de Gwen Stacy (Emma Stone) sobre su ceremonia de graduación. Su tono de llamada, como uno podría adivinar, está configurado con el tema de dibujos animados "Spider-Man" de los años 60.

No se detiene allí. Spider-Man silba el legendario tema musical mientras le quita la ropa a Aleksei. Sin embargo, Spider-Man no solo ama cualquier canción sobre arañas. Como Spider-Man le dice a Electro en su pelea final de la película, él odia la canción "Itsy Bitsy Spider".

Black Cat en "El sorprendente hombre araña 2"

No es ningún secreto que "The Amazing Spider-Man 2" estaba destinado a actuar como una plataforma de lanzamiento para secuelas y spin-offs con varios personajes de "Spider-Man".

Sin embargo, por una multitud de razones, el universo cinematográfico "Amazing" fracasó, acabando con cualquier posible continuación de la serie.

Uno de los ejemplos más obvios de "The Amazing Spider-Man 2" posicionando a un personaje para un spin-off fue Felicia, o como los fanáticos de los cómics la conocen, Felicia Hardy, también conocida como Black Cat. Felicia, interpretada por Felicity Jones, fue la ex asistente ejecutiva tanto de Harry Osborn (Dane DeHaan) como de su difunto padre, Norman Osborn.

Si bien su relación apenas está presente en la película teatral, es posible que Felicia haya tenido un vínculo romántico con Harry. En una entrevista con View London, describió a su personaje como "la novia de Goblin".

En la franquicia de "Spider-Man", Black Cat es típicamente retratado como un ladrón seductor con habilidades felinas sobrehumanas (y mala suerte con superpoderes).

Es posible que "The Amazing Spider-Man 2" estuviera preparando la transición de Felicia a su personaje de antihéroe para la próxima película, basándose en una escena eliminada en la que está con Harry en su forma de Duende Verde.

Enemigo del Hombre Araña

Entre los muchos cameos en "The Amazing Spider-Man 2" que estaban destinados a desempeñar un papel más importante en futuras películas estaba Alistair Smythe, también conocido como Ultimate Spider-Slayer.

Considerado como un supervillano de bajo nivel en la franquicia "Spider-Man", Alistair es un científico al que se le atribuye la invención de los Spider-Slayers: robots construidos con el propósito de cazar y eliminar a Spider-Man.

Si bien los Spider-Slayers se originaron a partir de su padre, Spencer Smythe, Alistair continuó con el legado de su padre y mejoró sus diseños robóticos.

