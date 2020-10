The 100: Los 5 personajes secundarios más queridos de la SERIE

Los fanáticos tenían muchos pensamientos sobre Clarke Griffin, Bellamy Blake, Octavia y los otros personajes centrales. Pero no fueron los únicos que dejaron huella en The 100.

Aquellos que no fueron considerados los personajes principales también tuvieron un impacto en los espectadores de The 100, logrando tener hasta más fans que los principales.

Casi todos los personajes secundarios de The 100 hicieron mucho para avanzar en la historia y ayudar a llenar los espacios en blanco del universo. Dado que algunos habían sido incluidos tan temprano en el programa post-apocalíptico, los fanáticos no pudieron evitar alentar su supervivencia, aunque no todos lo lograron.

Conoce a los personajes secundarios que se ganaron el corazón de los fans en The 100, la recién finalizada serie de The CW.

Lincoln

Lincoln

Lincoln es el primer Grounder que interactúa con los cien e intenta que Trikru tenga paz con los delincuentes. Entre su deseo de paz y su relación con Octavia, Lincoln ganó muchos seguidores.

Lincoln era un buen hombre, siempre deseando encajar con Skaikru y ayudar a Octavia a entender sus costumbres. Desafortunadamente, la vida del guerrero se truncó. Lincoln murió por proteger a su gente, y su muerte dejó a Octavia en una espiral. En episodios posteriores, Octavia lo honra pintando su tatuaje en su rostro como pintura de guerra.

Roan

Roan

El príncipe exiliado convertido en rey de Azgeda es uno de los favoritos de los fanáticos. Solo en el programa durante dos temporadas, Roan causó su primera impresión al secuestrar a Clarke, aunque finalmente se hizo amigo. Roan asumió el cargo de líder mientras Skaikru buscaba formas de salvar a la raza humana.

Fue una parte importante de la trama y se alió con Octavia durante el Cónclave. Roan no sobrevivió al Cónclave, asesinado por Luna y la lluvia negra. Sin embargo, el actor, Zach McGowan repitió su papel durante "From The Ashes" para hablar con Echo en la forma de Anomaly.

Emori

Emori

Emori causó una primera impresión entretenida al hacerle la vida más difícil a John Murphy, pero, finalmente se juntaron, y después de Praimfaya, Emori se convirtió en parte del grupo. Seis años después de ir al espacio, Emori es una parte firme de Spacekru y tiene una sólida amistad con Raven.

"The Dying Of The Light" utiliza mucho tiempo de pantalla para mostrar lo esencial que es Emori para Murphy y Raven. Su historia gira en torno a recordarle continuamente a Emori lo importante que es para ellos. Los fanáticos esperaban que sobreviviera a la última temporada.

Indra

Indra

Indra apareció por primera vez en la segunda temporada y desde entonces ha sido esencial en la trama. Octavia confió en Indra y sus enseñanzas para ayudar a Octavia a vivir la vida. Si bien su relación puede ser tensa durante sus años de Blodreina, Octavia e Indra se apoyaron mutuamente.

Indra era una luchadora brillante y los fanáticos la apoyaban constantemente. Por breve que haya sido, el ascenso de Indra a líder de Wonkru fue un momento épico de crecimiento para Indra y un evento favorito de los fanáticos.

Lexa

Lexa

No es de extrañar que Lexa fuera uno de los personajes secundarios más queridos. Lexa era la Comandante dispuesta a aliarse con Clarke para salvar a su gente de Mount Weather. Se consideró que Lexa había sido la Comandante para unir a todos los clanes.

Ella era una excelente luchadora y se sabía que pensaba de manera diferente a los comandantes anteriores. La relación de Lexa con Clarke también fue muy apoyada por los fanáticos. Lexa fue una de las personas más influyentes en la vida de Clarke, y su apariencia se usa para hablar con ella durante "The Last War".

Te puede interesar: SERIES: “The 100” confirma su temporada final en 2020

¿Quién es tu personaje favorito de The 100?, ¿Llegó hasta el final de la serie? Dinos en los comentarios.