Thanos vuelve al Universo cinematográfico Marvel en películas de The Eternals

Thanos debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en la primera entrega de "Avengers" de 2012 para despedirse del MCU con "Avengers: Endgame", pero parece haber obtenido su boleto de regreso con "The Eternals".

El guionista de Marvel Studios, Kaz Firpo, reveló que Thanos es un personaje esencial para contar la historia de los eternos: "Creo que no hay manera posible de hacer Eternals 2 y 3 sin que aparezca de algún modo el señor Brolin", explicó.

Después de confirmarse la aparición de Starfox, el hermano de Thanos en The Eternals con Harry Styles dando vida al personaje, no sería de extrañar que el villano interpretado por Josh Brolin realmente regrese al MCU en esta nueva trilogía Marvel.

¿Por qué los eternos no lucharon contra Thanos?

Thanos regresará en The Eternals

Según reveló la película dirigida por Chloé Zao sobre el porqué Thanos no enfrentó el poder y justicia de Eternals, los Celestiales - creadores y "jefes" de los eternos - ordenaron a Ajak no intervenir en lo que no se relacione con los desviantes.

Como muchos fans de Marvel Cómics saben, el "titán loco" también es miembro de la raza de los eternals debido a que es uno de los últimos hijos de A'Lars de la segunda colonia de su gente en Titán, incluso es primo de Thena (Angelina Jolie).

El debut en el MCU de Harry Styles hizo que muchos se preguntaran porque no tiene gran parecido con el villano de Josh Brolin. Esto se debe a que Thanos tiene un gen recesivo que lo hace más similar en apariencia a los titanes de su planeta natal.

¿Dónde puedo ver The Eternals?

La película protagonizada por Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington actualmente se encuentra en cines. Como te informamos en La Verdad Noticias, The Eternals es ahora el mejor debut de Marvel de 2021 con $161 MDD.

