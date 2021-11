Thanos será un robot en el Universo Cinematográfico de Marvel

¿Por qué ha surgido la teoría de que Thanos es un robot? Esto es porque en base a los cómics él nació en el planeta Titán como el hijo de los Eternos, Mentor y Sui-San, y es hermano de Eros conocido como Starfox, al que hemos visto en la escena de mitad de los créditos de la película.

Sin embargo, una de las características a resaltar es que Thanos no tiene apariencia humana porque lleva el gen Desviante, y como tal, comparte la apariencia física de la raza de los primos Eternos.

Eros confirma que es un Eterno y hermano de Thanos, este origen en teoría no les permite procrear, sino que Ikaris y Sersi podían haber tenido hijos durante los miles de años de relación en la tierra.

Thanos es un robot

Thanos

Como te hemos dado a conocer en reportes anteriores de La Verdad Noticias, en los cómics Thanos tiene el propósito de acabar con la vida en el universo pero también intenta crear nueva vida para sí mismo al engendrar muchos niños.

Ahora bien, si es un Eterno creado por los celestiales y no pueden tener hijos, ¿Cómo se puede explicar que Eros se refiera a Thanos como su hermano? Es fácil descifrarlo, porque ellos formaban parte del mismo grupo de Eternos con la misión de destruir a los desviantes en Titán.

Titan no fue destruido por el surgimiento porque al igual que Los Eternos de la tierra, cada Eterno tiene un poder único y la capacidad de ayudar a la vida de ese planeta para poder avanzar tecnológicamente sin hacerlo rápido y sin involucrarse en sus guerras y conflictos.

Los Eternos ayudaron a evolucionar

Thanos tendrá su aparición en Eternals

Sin embargo, Mentor no cumplió con las órdenes de los Celestiales permitiendo que sus Eternos se involucraran con los habitantes del planeta para ayudarlos a evolucionar rápidamente con la intención de acortar los tiempos del surgimiento,

No obstante, Thanos trató de avisar de que terminarían con los recursos del planeta llevándolo a su destrucción, pero al no ser escuchado, no pudo impedir la muerte del planeta y con él, la semilla del Celestial que contenía.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.