Teorías de Euphoria sobre el niño misterioso de la familia Jacobs

La segunda temporada de la serie de HBO, Euphoria, ha causado sensación entre los fans y ha acaparado la atención las redes sociales por su perturbadora trama sobre la juventud en Estados Unidos.

Hasta el momento hay varias preguntas que han dejado los últimos episodios, ya que actualmente está en su quinto capítulo. Y es que cada episodio salen a la luz nuevos secretos, mentiras y confesiones.

Een el capítulo más reciente de Euphoria hubo varias revelaciones que tienen que ver con los Jacobs. En el último episodio vimos la cruda revelación de Cal, este hombre dio a conocer a su familia que es homosexual y nunca fue feliz en su matrimonio.

Euphoria conmocionó a los fans

¿Quién es el misterioso personaje en la foto familiar de los Jacobs

“Soy un hombre, me acostaré con quién yo quiera y cuando yo quiera. Me acostaré con hombres, mujeres, transexuales y me divertiré mucho haciéndolo”, dijo su familia.

Sin embargo los fans están curiosos ya que durante el discurso de Cal, este, tomó un cuadro familiar en que se le ve a él, su esposa Marsha, su hijo mayor Aaron y su hijo menor Nate.

Pero en la imagen también se ve a otro integrante, un niño más pequeño que hasta ahora no se ha hecho presente y del que nunca se ha hablado.

¿Quién es el misterioro niño de la foto?

Los rumores apuntan que se trata de un hermano menor de Nate, pero ¿en dónde está? Las dudas al respecto son infinitas y claramente habrá que esperar para saber la verdad. Pero las especulaciones ya comenzaron a aparecer.

¿Quién es el misterioso personaje en la foto familiar de los Jacobs?

Una teoría que abunda es que el niño de la foto es en realidad Ashtray, el compañero y hermano -no de sangre- de Fezco. Cabe recordar que Ashtray fue abandonado con Fezco y su abuela cuando era solo un bebé, ya que su madre lo ofreció como garantía para un trato, pero nunca volvió a buscarlo.