Teoría de los fanáticos de "The Last Of Us" resulta ser verdad

El domingo HBO Max estrenó el segundo capítulo de la serie "The Last Of Us", misma que no ha parado de sorprender a los fanáticos del videojuego de la Playstation en que está inspirado el show.

Los seguidores han estado muy pendientes de que la adaptación sea congruente con el videojuego y que se respete la trama y los momentos críticos, mismos que hasta el momento han sido fieles a la pieza original, lo que ha emocionado y llenado el corazón de la comunidad gamer.

En esta ocasión, La Verdad Noticias trae para ti los detalles de la teoría sobre "The Last Of Us" que los fans habrían armado previamente y que en este capítulo se ha podido comprobar.

¿Cuál era la teoría de "The Last Of Us" que se comprobó en este segundo capítulo?

Se comprueba la teoría de la harina en este episodio

Durante el segundo capítulo de este tremendo show, nos presentaron a los córdyceps, mismos que se propagaron rápidamente para infortunio de los protagonistas, Joel y Ellie. Sin embargo, no se conocía el origen de los mismos.

Y es que la primera infectada de la serie resultó serlo después de ingerir una galleta, misma que como ingrediente lleva harina y durante este nuevo capítulo la profesora de micología que las autoridades indonesias reclaman para investigar el brote de córdyceps lo deja claro, puesto que el policía le informa que el primer caso a nivel mundial en existir se dio en una fábrica de harina.

La reacción de los fanáticos

Las reacciones no se hicieron esperar y es que la comunidad gamer se ha convertido en gran fan de esta adaptación, comprobar que la teoría era cierta fue la cereza del pastel para muchos.

