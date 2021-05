Temporada 4 de Cobra Kai: ¿Quién era Terry Silver en 'Karate Kid III'?

Netflix ha anunciado que Thomas Ian Griffith volverá a interpretar a Terry Silver en la cuarta temporada de Cobra Kai. Para los fans de Karate Kid, esas son noticias que han estado esperando.Pero si no eres tan fanatico de la franquicia,es posible que te preguntes quién es Terry Silver.

Cobra Kai mencionó a Silver en la temporada 1. Cuando Johnny Lawrence (William Zabka) solicita a la junta que le permita volver a Cobra Kai en el Torneo de Karate de All Valley, mencionan la prohibición de Silver de 1989. Johnny no sabe quién es Silver porque no lo era. en Karate Kid III.

Terry Silver en Karate Kid III.

Daniel les cuenta a sus estudiantes de Miyagi-Do sobre su tiempo con Cobra Kai en la temporada 2 y las lecciones que aprendió yendo al lado oscuro. En la temporada 3, Cobra Kai mostró el tiempo de Kreese en Vietnam. Terry Silver era un personaje cobarde en ese momento.

Terry Silver fue parte del plan desde el principio

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los fanáticos han estado preguntando sobre Terry Silver desde Cobra Kai temporada 1, e incluso más a medida que aparecen más personajes de Karate Kid en el programa.

En el anuncio, los creadores de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, dijeron que siempre habían planeado volver a presentar Silver: “Desde el comienzo de la serie, hemos estado organizando cuidadosamente el momento adecuado para liberar a Terry Silver".

