Televisa pondrá a temblar al Vaticano con una perturbadora serie

Televisa Univision recientemente ha causado mucha polémica y es que anunció que tiene en proceso de producción una serie sobre la vida de Marcial Maciel.

La empresa dio a conocer que firmó contrato con el productor Mark Johnson, de Gran Via Productions, y con Exile Content para crear esta serie y el título provisional es AMÉN.

No es para menos que entre los rumores de esta nueva producción de Televisa, muchos consideran que por el tema del encubrimiento harán temblar el Vaticano.

¿Qué tratará esta serie de Televisa?

Serie de Televisa pondra a temblar al Vaticano

Se ha destacado que explorará la irresistible atracción del poder sin límites y los peligros de acostarse con el diablo, según se cuenta en un relato de la vida real de un sacerdote católico que sedujo a la alta y pudiente sociedad mexicana, una comunidad religiosa internacional e incluso a las más altas esferas del Vaticano.

AMÉN contará la historia del padre Marcial Maciel, sacerdote mexicano que fue acusado formalmente de corrupción, soborno y abuso sexual de menores en 1998 por varios miembros de su congregación y alumnos de la orden católica que fundó, Legionarios de Cristo, dice el comunicado de Vix.

Se basará en “la investigación periodística y cientos de entrevistas”, además del libro “Vows of Silence: The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II” por Jason Berry y Gerald Renner.

Televisa dice que la serie dará un vistazo a los escándalos en la Iglesia Católica: “con un fascinante recuento del encubrimiento por el Vaticano, el control vertical bajo Juan Pablo II y el tumulto que causaron en la iglesia de todo el mundo, de manera parecida a la parábola existencial del hombre corrupto que fue arrastrado por su enorme ambición disfrazada de ideales noble”.

TE PUEDE INTERESAR: Intentó pasar cocaína en el estómago este apuesto actor de Televisa en Perú

La trayectoria de Mark Johnson

La trayectoria de Mark Johnson

Hay que destacar que Johnson es ganador del Emmy y el Óscar. Produjo cintas como Rain Man (cuatro premios Oscar), como también Good Morning Vietnam, Bugsy, Donnie Brasco, etcétera. Es productor de series como Breaking Bad, Better Call Saul y la serie Interview with the Vampire.

El periodista Emiliano Ruiz Parra publicó que hace 25 años estaba en proceso una serie para limpiar la imagen de Maciel. El periodista tuvo acceso a las transcripciones de la producción que nunca vio la luz.

Cabe destacar que Ruiz Parra, colaborador de Gatopardo, afirmó que los legionarios buscaron reivindicar la imagen de Marcial Maciel, a pesar de los abusos. Afirmó que la red de complicidades y encubrimiento continúa y denunció que la iglesia ha renunciado a investigarlos y mucho de eso se tratará en la nueva serie de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram