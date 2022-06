¿Te gustó Stranger Things? Estas son otras series similares que hay en Netflix

Conoce cuáles son las series que te pueden interesar/Foto: Xataka

La serie Stranger Things estrenó su cuarta temporada el pasado 27 de mayo en Netflix, considerada una de las más populares de la plataforma, ahora los fans que ya han terminado de ver los nuevos capítulos se han quedado con ganas de mucho más. Así que en La Verdad Noticias te daremos dos recomendaciones de series que también podrían gustarte.

Y es que la temporada 4 de Stranger Things consiguió un récord en la plataforma al ser el estreno más visto, pero hay otras producciones que tienen historias similares que posiblemente te atraparán por la protagonizada por Millie Bobby Brown.

Series que puedes ver en Netflix si te gusta Stranger Things

Si te gustan este tipo de tramas con de Stranger Things, definitivamente también tienes que buscar en Netflix las siguientes series maratónicas:

“I am not okay with this”: Su nombre en español es un poco gráfico y fuerte (Esta mi*rda me supera), sin embargo, te va a gustar mucho. Se trata de la historia de Sydney Novak, interpretada por Sophia Lillis, y se diferencia de Stranger Things, en que toca temas más adultos.

Esta serie de Netflix es prácticamente una comedia negra sobre la mayoría de edad, que ofrece la perspectiva divertida y ligera de una adolescente que tiene poderes telequinéticos, o sea, que puede poder mover cosas con la mente, así como Once.

Mientras aprende a manejar sus nuevas habilidades, también tiene que sortear las complicaciones de la vida de una estudiante de secundaria, las emociones de la adolescencia, la vida íntima, y a la vez lidiar con el reciente fallecimiento de su padre, quien se quitó la vida.

Esta novedosa historia está basada en la serie de cómics de Charles Forsman. No es exactamente como Stranger Things, pero llega a ser una producción juvenil, divertida y emocionante, con un toque de ciencia ficción que te conquistará.

“Dark”: De esta serie seguramente ya has escuchado, pero pude que estés dentro del grupo de personas que no la ha visto. Dentro del contenido de suspenso de Netflix, esta se ha colocado como una de las experiencias televisivas más populares. Su mismo nombre lo dice, es oscura. Su trama inicia con la desaparición misteriosa de un joven, como la primera de muchas más.

Dark toca las vidas de diferentes familias, de diferentes épocas, que están interconectadas a través del tiempo y el espacio de una forma un tanto inexplicable. Muchos tachan a esta serie de Netflix de ser un completo rompecabezas, por hablarnos de un mundo paralelo que hay que descifrar. Deja más preguntas que respuestas, pero es interesante.

¿Cuándo termina Stranger Things?

La serie podría terminar con la cuarta temporada/Foto: Marca

Los dos últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenarán el 1 de julio de 2022. Cabe destacar que el episodio 8 dura 85 minutos y el episodio 9, es decir, el final de la temporada, dura nada menos que dos horas y media.

