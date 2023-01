Te contamos todo sobre el reparto de "The Last Of Us"

La serie "The Last Of Us" está de estreno en HBO Max y ya puedes disfrutar del primer capítulo en la plataforma. Esta prometedora entrega tiene a todos los fanáticos del videojuego homónimo muy emocionados y no es para menos puesto que el reparto está increíble.

La trama se basa en el videojuego de Playstation del año 2013 y toma lugar 20 años después de un brote zombie en la tierra. Así Joel, un hombre de mediana edad que ha vivido este apocalipsis desde sus inicios, tiene el deber de acompañar por todo el país a Ellie, una pequeña de 14 años que no comprende muy bien lo que sucede.

Las historias de vida de ambos personajes se irán entrelazando poco a poco en esta historia que promete apegarse lo más posible al video game, a la par que muestra escenas llenas de acción, valentía y por supuesto amistad.

¿Quiénes integran el elenco de "The Last Of Us"?

Pedro Pascal y Bella Ramsey integran el reparto de The Last Of Us

Como te habíamos contado anteriormente en La Verdad Noticias, desde el lanzamiento del trailer de la serie supimos que el chileno Pedro Pascal encabezaría la trama como Joel, al lado de Bella Ramsey, en el papel de Ellie. Sin embargo, estos no son los únicos actorazos con los que cuenta el proyecto.

La producción cuenta con actores de la talla de Nick Offerman en el papel de Bill; la actriz musical Merle Dandridge como Marlene; Anna Torv como la entrañable Tess; la joven Storm Rei como Riley; entre muchos otros. Sin duda, la combinación de estos talntos es una formula ideal para el éxito de la serie.

Juntos, los personajes antes mencionados se verán envueltos en una realidad apocalíptica y difícil de transitar. Mientras que Joel debe acompañar y proteger a Ellie pues esta es la única salvación de la humanidad, tendrá que enfrentar diversos obstáculos en el camino con la ayuda de algunos amigos y puede que también con los impedimentos de algunos enemigos.

¿Quién es Pedro Pascal de "The Last Of Us"?

Pedro es de origen chileno, pero ha radicado la mayor parte de su vida en EUA

Desde el estreno de "The Last Of Us", los reflectores han girado alrededor de los protagonistos, uno de ellos, el chileno Pedro Pascal. Pero ¿quién es el interpréte de Joel? Aquí te lo contamos

Pedro Pascal nació en Chile, sin embargo, ya que sus padres eran fieles seguidores de Salvador Allende se vieron en la necesidad de abandonar el país tras la derroca de este, en calidad de exiliados llegaron primero a Dinamarca y posteriormente a Estados Unidos, donde Pedro optó por los deportes como formación durante su infancia y adolescencia.

En 1993 Pascal se matriculó en la carrera de Arte Dramático en la Universidad de Nueva York, donde adquirió gran experiencia como actor y director. Poco tiempo después comenzó a protagonizar series y películas, algunas de las más sonadas son "Juego de Tronos", "Narcos" y "The Mandalorian".

