Taylor Swift estrenará “Carolina”, canción escrita para una película

La cantante compartió en sus redes sociales que será parte de la cinta "Where The Crawdads Sing"/Foto: Cultture

Taylor Swift hizo su primera publicación del 2022 en Instagram (aunque ya han pasado tres meses desde que inició el año), y la cantante estadounidense ha informado que en unos días se estrenará la canción “Carolina”, tema musical que escribió para que sea parte del soundtrack principal de la nueva película "Where The Crawdads Sing”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el último lanzamiento de Taylor Swift fue su colaboración Ed Sheeran en “The Joker & The Queen”, y aunque muchos de sus fans pensaban que su siguiente canción iba a ser parte de alguno de los álbumes que está regrabando, parece que la artista se tomó un “tiempo libre” para crear esta nueva canción.

Taylor Swift es fanática de la historia de "Where The Crawdads Sing”

Reese Witherspoon está produciendo la adaptación cinematográfica de este libro, y fue dirigido por Olivia Newman/Foto: ES

La nominada al Grammy 2022 escribió en su post en Instagram que es fanática del libro "Where The Crawdads Sing”, del cual está basada la nueva cinta, por lo que hizo lo necesario para formar parte de la banda sonora del filme.

Además, Swift destacó que la canción fue producida por Aaron Dessner, fundador de la banda The National, quien ya ha trabajado con ella en la creación de Folklore y Evermore, así como en algunas regrabaciones de Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version) .

"Where The Crawdads Sing es un libro en el que me perdí absolutamente cuando lo leí hace años" comentaba en su publicación la cantante de 32 años de edad.

"Tan pronto como me enteré de que se estaba trabajando en una película protagonizada por Daisy Edgar-Jones y producida por la brillante Reese Witherspoon supe que quería ser parte de ella desde una perspectiva musical”, comentó Taylor Swift.

“Carolina” de Taylor Swift se estrenará pronto

"Quería crear algo inquietante y etéreo para que encajase con esta hipnotizante historia. La escucharás completa pronto, pero por ahora puedes ver en clip en el tráiler de la película", mencionó la cantautora.

Se espera que la película “Where The Crawdads Sing” se estrene en los cines el 22 de julio de este 2022, ofreciendo a los espectadores un thriller que en la literatura ya ha conquistado a millones de personas. Por lo cual, es posible que “Carolina” de Taylor Swift llegue poco antes del lanzamiento del filme.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!