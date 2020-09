Taylor Swift es una de 4 mujeres en estar 300 semanas en Billboard 200 por 1989

Taylor Swift se une a un club de élite gracias a su disco “1989”, ya que el álbum acumula una semana 300 en la lista Billboard 200, lo que lo convierte en el cuarto álbum de una mujer en pasar al menos 300 semanas en el listado.

"1989" de Taylor Swift debutó en el puesto número 1 en la lista de Billboard con fecha del 15 de noviembre de 2014, y rara vez ha estado ausente de ella desde su llegada.

El quinto álbum de estudio de Taylor Swift ha estado en la lista durante 300 de las 307 semanas desde que fue lanzado. En la nueva lista Billboard 200 con fecha del 19 de septiembre, donde 1989 marca su semana 300 al ocupar el puesto 116.

Los álbumes femeninos que dominan Billboard 200

1989 se une a "21" de Adele con 482 semanas, la mayor cantidad en la lista para un álbum de una mujer, "Born to Die" de Lana Del Rey con 364 y "Tapestry" de Carole King' con 318 semanas como los únicos álbumes de mujeres que han estado al menos 300 semanas en la lista Billboard 200.

Los 4 álbumes femeninos en permanecer 300 semanas o más en el Billboard 200

El líder de todos los tiempos en términos de semanas totales en la lista de Billboard 200 sigue siendo "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd con 950 semanas.

En términos de artistas masculinos en solitario, Curtain Call: The Hits de Eminem, tiene el liderazgo, con 495 semanas.

