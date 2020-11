Taraji P. Henson será la conductora de los American Music Awards 2020/Foto: Hollywood

La actriz, escritora y productora ganadora del Globo de Oro, Taraji P. Henson será la anfitriona de los “American Music Awards 2020” (AMA) en vivo el domingo 22 de noviembre a las 8:00 PM ET / PT, en ABC.

“Los AMA reúnen a la comunidad musical para celebrar lo que realmente impulsa a todos los artistas: los fanáticos”, dijo Henson.

"Estoy orgullosa de subir al escenario como anfitriona de este año, y también fan, de lo que promete ser una noche de música electrizante", expresó la actriz.

El currículum de Henson incluye el drama musical Empire, por el que ganó un Globo de Oro y fue nominada a múltiples premios Emmy.

Sus papeles cinematográficos incluyen la película nominada al Premio de la Academia Hidden Figures y su destacada actuación en Hustle & Flow, aclamada por la crítica .

También es la autora más vendida del New York Times de Around the Way Girl, una memoria sobre su familia y amigos, su determinación de llegar a Hollywood y la importancia de vivir su propia verdad.

Henson lanzó la Fundación Boris Lawrence Henson en honor a su difunto padre para proporcionar becas a estudiantes afroamericanos que se especializan en salud mental, que ofrecen servicios de salud mental a jóvenes en escuelas urbanas y trabajan para reducir las tasas de reincidencia de hombres y mujeres afroamericanos.

Henson planea destacar el bienestar mental en un nuevo programa de entrevistas para Facebook Watch. Actualmente está desarrollando una escisión de Empire con su compañía de producción, TPH Entertainment, como parte de su acuerdo de primera vista con 20th Television.

Más detalles de los American Music Awards 2020

Transmitiendo en vivo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles, los nominados a la AMA de este año incluyen al dos veces ganador del premio, The Weeknd y al rapero Roddy Ricch, ambos con ocho nominaciones, liderando a todos los nominados de este año.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, la nominada por primera vez Megan Thee Stallion obtuvo cinco nominaciones, convirtiéndose en la artista femenina más nominada este año.

Y en un empate a seis artistas, Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift y los nominados por primera vez DaBaby y Doja Cat obtuvieron cuatro nominaciones cada uno. La dos veces nominada Dua Lipa actuará en el show de este año.

Varios de los nominados de este 2020 en los AMAs podrían romper algunos récords si consiguen llevarse más de un premio. Tal es el caso de Taylor Swift, que podría convertirse en la artista más premiada del evento/Foto: InNews Music

Los nominados a la AMA se basan en interacciones clave de los fanáticos, como se refleja en las listas de Billboard, que incluyen transmisión, venta de álbumes y canciones digitales, transmisión de radio y actividad social.

Billboard y sus socios de datos MRC Data y Next Big Sound realizan un seguimiento de estas mediciones, y reflejan el período de tiempo del 27 de septiembre de 2019 al 24 de septiembre de 2020.

Los ganadores de la AMA son votados en su totalidad por los fanáticos. La votación ya está abierta para todas las categorías de AMA y los fanáticos pueden acceder directamente a la boleta de votación oficial en el sitio web.

Los “2020 American Music Awards” son producidos por Dick Clark Productions. Amy Thurlow, Barry Adelman, Mark Bracco y Linda Gierahn son productores ejecutivos. Larry Klein es productor. ¿Crees que Taraji hará un buen trabajo como conductora de este evento?