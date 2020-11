System of a Down vuelve con NUEVA música después de 15 años ¡WOW!/Foto: Rocktambulos

Después de más de una década de especulaciones, System of a Down ha anunciado su primera música nueva en 15 años, con el lanzamiento de dos temas, "Protect the Land" y "Genocidal Humanoidz".

Las canciones fueron escritas y producidas por el guitarrista y cantante Daron Malakian, grabadas en octubre y publicadas hoy en respuesta al conflicto entre Artsaj y Azerbaiyán.

Ambas pistas están disponibles para comprar en la página Bandcamp de la banda, donde todas las ganancias se destinarán al Fondo de Armenia.

Por esta razón regresó System of a Down

En esa página, el grupo lanzó una declaración conjunta sobre las nuevas canciones: “Nosotros, como System Of A Down, acabamos de lanzar nueva música por primera vez en 15 años. El momento de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada".

“Estas dos canciones, Protect The Land y Genocidal Humanoidz hablan de una guerra espantosa y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia", escribieron.

“Estamos orgullosos de compartir estas canciones con ustedes y esperamos que disfruten escuchándolas. Además, los alentamos a que sigan leyendo para aprender más sobre sus orígenes y, una vez que lo hagan, esperamos que se sientan inspirados a hablar sobre las horribles injusticias y violaciones de derechos humanos que ocurren allí ahora", declararon los músicos de rock.

El comunicado siguió: “Lo más importante y urgente es que le imploramos humildemente que done, en sumas pequeñas o grandes, para ayudar a los afectados negativamente con los crecientes relatos de crímenes de lesa humanidad”.

System ha señalado que los fans no deberían tomar esto como una señal de un nuevo álbum en un futuro inminente, aunque no descartan nada.

"Si fuera por mí, tendríamos un nuevo álbum cada tres años", dijo el baterista John Dolmayan a Rolling Stone.

El músico expresó: “Pero las cosas no dependen de mí. Estoy a merced de mi equipo, y aunque luché por ello durante muchos años con los miembros de la banda, he aceptado que es lo que es". Daron Malakian, mientras tanto, sigue siendo más optimista. “Yo nunca digo nunca”, dice.

SOAD es una banda estadounidense de ascendencia armenia, integrado por SOAD es una banda estadounidense de ascendencia armenia/Foto: Cusica Plus

“No esperaba esto. Estaba listo para sacar mi próximo disco de Scars [en Broadway]. Esto sucedió de la nada, así que quién sabe. Si no volvemos a grabar, seguiré haciendo lo que hago y todos los demás seguirán haciendo lo que hacen. Pero fue bueno hacer esto", cofesó el artista. ¿Te gustaría un nuevo disco de SOAD? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.