Sylvester Stallone se une a las criticas de cine de superhéroes por esta razón

"Fue la primera película de Batman", dijo Sylvester Stallone al LA Times, al señalar cómo el cine de superhéroes hizo que se sintiera como si se estuviera volviendo prescindible en Hollywood.

El ganador del Globo de Oro una vez se abrió camino en Hollywood al protagonizar thrillers de acción como Rambo. Sin embargo, a pesar de sus contribuciones al género de acción, siente que eventualmente, los superhéroes "cancelaron" su género.

Anteriormente, Martin Scorsese criticó a Marvel y al cine de superhéroes dando inicio a una larga controversia entre los defensores del género y sus críticos, aunque Stallone intenta mantenerse en terreno neutral.

Crítica de Sylvester Stallone al cine de superhéroes

Para Stallone, el género de acción no ha alcanzado las mismas alturas que una vez tuvo en sus días de gloria. La mayor parte de la razón se debe a la llegada de las películas de superhéroes y la tecnología que las acompañó.

“Las películas de acción cambiaron radicalmente cuando fue posible poner velcro en los músculos. Fue el comienzo de una nueva era. Lo visual se hizo cargo. Los efectos especiales se volvieron más importantes que la persona", dijo el actor.

Stallone también cree que el espectáculo de los superhéroes también ha dificultado el avance de las películas de acción tradicionales: "Este género, desafortunadamente, se está volviendo ... digamos que se está desvaneciendo".

Las razones por las que Martin Scorsese no considera cine las películas de superhéroes son muy diferentes a las "criticas" de Sylvester Stallone, quien reconoce algunas de las virtudes de estas cintas pese a su efecto en el género de acción.

Stallone ha cambiado de opinión sobre superhéroes

Sylvester Stallone debuta en Marvel

Pese a su crítica, Sylvester Stallone ahora ve las películas de cómics como la progresión natural de la mitología. Además, cómo te revelamos en La Verdad Noticias, ha adoptado una estrategia de “Si no puedes vencerlos, únete a ellos”.

La estrella de Expendables recientemente sumergió su dedo del pie en el subgénero de superhéroes al aparecer en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y Stallone no pudo evitar entusiasmarse por ser parte de la MCU.

“Fue interesante porque me encanta [Marvel], pero no me he aventurado en el género, así que fue toda una experiencia. Cuando entré al set, vi robots y cosas, una mujer de dos metros y medio de altura y todo lo demás. Pensé: 'Esto es genial' ”, dijo.

Aunque su breve aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel fue muy elogiado y pese a que Sylvester Stallone estrenará documental sobre "Rocky", no pierde esperanzas por el resurgir el género de acción

