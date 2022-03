Suscripciones de Disney Plus serán más baratas en 2022 con un nuevo nivel

En un esfuerzo por continuar tratando de ganar terreno en Netflix NFLX para la participación de mercado, Disney ha anunciado que Disney Plus obtendrá un nivel nuevo y más económico a finales de 2022, a través de Variety.

¿La captura? Es compatible con anuncios, por lo que puede ser más barato en primer lugar.

Este anuncio no vino con un precio o una fecha exacta, pero la idea es lanzarlo a finales de 2022 en los EE. UU. y en todo el mundo en 2023. El precio sería más barato que los $7.99 por mes que cuesta actualmente Disney Plus, y es una buena suposición es probablemente 4.99.

La plataforma modificará sus precios

Podemos mirar que el contenido de Hulu, que ha tenido una versión con publicidad durante mucho tiempo, donde el precio es de $7.99 en comparación con el plan sin publicidad de $12.99. Ese porcentaje de descuento es la razón por la cual $5 es la mejor estimación para Disney Plus con anuncios.

Por supuesto, cualquiera de los planes de Disney Plus sigue siendo más barato que Netflix, que continúa aumentando los precios periódicamente. Netflix básico, que ni siquiera tiene funcionalidad HD o multipantalla, cuesta $9.99 al mes. Estándar con dos pantallas y HD cuesta $15.489. Premium con cuatro pantallas y Ultra HD (4K) cuesta $19.99 al mes, más del doble del nivel más alto de Disney Plus.

Si bien Netflix sigue siendo el líder del mercado en el espacio de transmisión, continúa perdiendo terreno frente a HBO Max y Disney Plus, que han estado aumentando últimamente.

Netflix siempre ha dicho que nunca harían un nivel con publicidad, pero las cosas cambian tan lentamente que la industria de la transmisión comienza a parecerse a la industria del cable de la que una vez se separó.

Disney continúa dependiendo en gran medida de su lista de programación de Marvel y Star Wars para atraer audiencias adultas, y sigue siendo un elemento básico para las familias con su amplia biblioteca de contenido clásico para niños.

Disney ha demostrado que quiere expandir los horizontes de Disney Plus al permitir más programación para adultos en el servicio, como el ultraviolento Daredevil, Punisher y el próximo Moon Knight, lo que indica que quiere ser un servicio integral en lugar de siempre palear. de tarifa más madura a Hulu.

En cuanto a la división de participación de mercado a largo plazo, parece que Disney y HBO continuarán ganando terreno en Netflix, ya que parece poco probable que Netflix pueda ser tan dominante como lo fue alguna vez.

Quedan signos de interrogación en torno a servicios más pequeños como Peacock y Paramount Plus, que aún no han tenido tanto impacto, a pesar de una lista de nuevas series destinadas a atraer suscriptores con la táctica que estrenará Disney Plus y que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

