Supernatural tendrá una serie precuela ¡Con Jensen Ackles!

Supernatural puede haber llegado a su fin hace poco más de un año después de una carrera de quince temporadas, pero The CW está listo para volver a las aventuras de los hermanos Winchesters interpretados por Jared Padalecki y Jensen Ackles.

Deadline trae noticias de una nueva serie spin-off en desarrollo en la cadena que se titula The Winchesters, y se centrará en los padres de Dean y Sam. La estrella de la serie, Jensen Ackles regresará como Dean Winchester pero aparecerá fuera de la pantalla como narrador.

Según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias, la serie de The CW con un final épico tiene un compromiso de guión que está siendo escrito / producido por el ex coproductor ejecutivo Robbie Thompson.

Así será el spin-off de Supernatural

Matt Cohen y Amy Gumenick dieron vida a las versiones jóvenes de John y Mary en la serie

Una descripción de la serie dice: "Antes de Sam y Dean, estaban John y Mary. Contada desde la perspectiva de Dean Winchester (Jensen Ackles), The Winchesters es la historia de amor épica de cómo John conoció a Mary y cómo arriesgaron todo no solo para salvar a su amor, sino al mundo entero".

Jensen Ackles, quien se unió al elenco de The Boys producirá junto a su esposa Danneel Ackles a través de su estandarte Chaos Machine Productions, después de haber firmado un acuerdo con Warner Bros. Television el año pasado.

“Después de que Supernatural concluyó su decimoquinta temporada, sabíamos que no había terminado. Porque, como decimos en el programa, 'nada realmente termina, ¿verdad?' ”, Dijo Ackles en un comunicado.

“Cuando Danneel y yo formamos Chaos Machine Productions, sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la historia de John y Mary Winchester, o más bien la historia del origen de Supernatural. Siempre sentí que mi personaje, Dean, hubiera querido saber más sobre la relación de sus padres. Así que me encanta la idea de que nos lleve en este viaje".

Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith interpretaron previamente los papeles de John y Mary en la serie de televisión de larga duración, pero con el nuevo programa contando sus orígenes, no parece probable que repitan sus papeles (al menos no para la mayoría) de la serie.

¿Por qué terminó Supernatural?

The CW canceló dos spin-off de la serie

Tras 15 temporadas, la serie llegó a su final el pasado 19 de noviembre del 2020, mientras que las estrellas de Supernatural tuvieron su primera reunión un mes después del último episodio. Según los reportes, la decisión de terminar el programa se tomó en conjunto entre actores y producción.

Elenco decidió finalizar el programa cuando aún se sentía "bueno y novedoso", en lugar de esperar a que las ideas se terminarán y la calidad disminuyera. The Winchester marca otro intento de The CW de crear un spin-off, los dos primeros llegaron mientras Supernatural aún se estaba transmitiendo.

Primero fue Supernatural: Bloodlines, un concepto que se convirtió en un piloto de puerta trasera en la novena temporada del programa y que habría contado la historia de familias de monstruos parecidos a la mafia en Chicago.

El segundo fue Wayward Sisters, una serie que se habría centrado en Kim Rhodes como Sheriff Jody Mills, un personaje que había aparecido en la serie durante diez años. Que ningún spin-off haya tenido éxito es sorprendente considerando cuánta programación de The CW se deriva de otros programas.

Arrow engendró programas como The Flash, Batwoman, Supergirl y más, mientras que The Vampire Diaries generó tanto The Originals como Legacies. Sin embargo, los fans de Supernatural apenas recibirán su primer spin-off de la serie.

