Supernatural revela a actores que darán vida a Sam y Dean en episodio flashback

Supernatural, una de las series más famosas de The CW, está transmitiendo actualmente su temporada 15, que será la última, y en el próximo episodio titulado "Drag Me Away (From You)", que se transmitirá el 22 de octubre, los fanáticos pueden esperar ver nuevas caras retratando a los más jóvenes versiones de los hermanos Winchester.

Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Ackles) han estado salvando personas y cazando monstruos durante toda su vida, y esta no será la primera vez en la serie que veamos versiones anteriores de los hermanos.

"Young Dean" ha sido interpretado por una variedad de actores a lo largo de las temporadas, y "Young Sam" ha sido interpretado con mayor frecuencia por Colin Ford, anteriormente, pero ahora actores nuevos se unen de manera temporal al elenco de Supernatural.

Supernatural lanzará episodio flashback

La noticia del episodio de flashback fue mostrada a los fanáticos en un tráiler de la última temporada a fines de agosto, con solo una breve toma de los hermanos menores de pie detrás de una cerca de alambre.

En el momento del lanzamiento del tráiler, los fanáticos especularon sobre el escenario en el que verían a los jóvenes Winchester. Como Supernatural ha estado al aire durante tanto tiempo, los rostros familiares de los jóvenes Winchester han crecido fuera de las partes: Colin Ford tiene ahora la misma edad que Jared Padalecki cuando la serie se emitió por primera vez en 2006.

Ahora, como informó TV Line, el papel de Young Dean ahora será interpretado por Paxton Singleton, conocido por ser el joven Steven en The Haunting of Hill House. Young Sam será interpretado por el actor canadiense, Christian Michael Cooper.

Young Dean será interpretado por Paxton Singleton

Young Sam será interpretado por Christian Michael Cooper

La sinopsis oficial del episodio nos dice que a los chicos se les “pedirá que investiguen el asesinato de un amigo de la infancia, los llamarán de nuevo a un motel de su pasado y dejarán perplejos a los hermanos con un caso que pensaron que estaba resuelto hace mucho tiempo”.

"Drag Me Away (From You)", se transmitirá el 22 de octubre 2020

El co-showrunner, Andrew Dabb habló con TV Line sobre el próximo episodio y su lugar dentro del tramo final de la historia de los Winchester:

"Funcionó no solo como un caso en este momento, sino también como algo que informó el viaje que han hecho Sam y Dean, dónde comenzaron cuando eran niños, cómo se unieron y luego cómo eso ha [llevado] al punto de que lo son, emocionalmente, cuando se transmite el episodio. Así que terminó siendo un muy buen reflejo de nuestros muchachos ahora, contando una historia sobre nuestros muchachos entonces, que, para mí, siempre son las mejores versiones de ese tipo de historias de flashback".

Supernatural se acerca a su episodio final

Después de un breve descanso en la transmisión de Supernatural debido a retrasos relacionados con la pandemia de coronavirus, el programa reanudó la filmación en agosto con algunos cambios en el final.

Sin embargo, los fanáticos no deberían preocuparse, ya que puede significar que recibiremos una despedida más íntima del elenco principal. Con el espectáculo cada vez más cerca de su fin, los fanáticos están ansiosos por ver cuál será el destino final de los hermanos Winchester.

Después de 15 largas temporadas, despedir al dúo con un adiós adecuado no es una tarea fácil. Se espera que el final de Supernatural se centre en los aspectos familiares del programa (a diferencia de una escena de pelea de monstruos grande y llamativa) y les dé a los fanáticos un cierre muy necesario para sus hermanos favoritos.

