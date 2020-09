Superman & Lois: Elizabeth Tulloch revela sus momentos favoritos de Lois Lane

Cuando Elizabeth Tulloch hizo su debut en Arrowverse como Lois Lane en el evento de series crossover, "Elseworlds" de The CW, se convirtió en la última actriz en asumir el icónico y querido papel de DC Comics.

Desde entonces, Elizabeth Tulloch repitió su papel en "Crisis en Tierras Infinitas" y lo hará nuevamente con la próxima serie de Superman & Lois que debutará en 2021, ha dejado en claro a los fanáticos que se toma en serio su papel como Lois Lane.

Elizabeth Tulloch confirma su regreso como Lois Lane en "Superman & Lois"

Anteriormente, Elizabeth Tulloch les preguntó a los fanáticos qué looks clásicos de las diversas representaciones del personaje les gustaría ver incorporados en la serie y ahora está claro que ella es una gran fan de Lois, compartiendo sus momentos favoritos de Lois durante el panel de Superman & Lois en DC FanDome.

¿Cuáles son los mejores momentos de Lois Lane?

Durante el panel, se le preguntó a Elizabeth Tulloch sobre su momento favorito de Lois Lane y, aunque no tuvo un momento específico, sí tuvo una representación específica: la de Margot Kidder.

"Sabes que es gracioso, no es que haya un momento en particular. Nunca he visto el programa de televisión, he visto un fragmento de él. Trabajé con Erica Durance el año pasado. Es increíble. La amo, pero no he visto Smallville", explicó la también actriz de The CW.

Margot Kidder dio vida a Lois Lane en Superman de 1970 y sus secuelas

"He visto las películas de Christopher Reeve con Margot Kidder y las amo mucho. Y creo que una de las cosas que siempre encontré realmente memorables fue esta: ella no sabía quién era él, pero como, en algún nivel Ella lo hizo. Había algo en la forma en que sentí que Margot Kidder lo jugó o tal vez estoy proyectando dónde se siente y parte de la razón por la que son una pareja tan buena y se aman tanto es que ella es amable de lo consigue. Y sabes, solo recuerdo momentos en los que ella lo miraba con curiosidad y yo pensaba 'espera, ¿lo sabe o simplemente entiende algo sobre él y quién es?' y lo que él representa y, ya sabes, volviendo a lo que decía antes, creo que parte de la razón por la que Lois es la mujer perfecta para Clark es que entiende por qué Superman es tan importante para el mundo. Y está feliz para hacer el sacrificio. En cuanto a tiempo uno a uno y tiempo en familia, como resultado".

La nueva serie de The CW escrita por Todd Helbing, y basada en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, "Superman & Lois" gira en torno al superhéroe más famoso del mundo y al periodista más famoso de los cómics, interpretado por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, ya que tratan con todos los estrés, presiones y complejidades que vienen con ser padres que trabajan en la sociedad actual.

"Superman & Lois" también está protagonizada por Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alex Garfin como Jordan Kent, los hijos de Superman y Lois, así como Emmanuelle Chriqui como Lana Lang y Erik Valdez como el marido de Lana, Kyle Cushing.

"Cuando Todd Helbing, quien es nuestro showrunner, me contaba la historia del guión piloto de Superman & Lois, me dio escalofríos", dijo Tulloch en una entrevista anterior. "Es tan bueno, y es algo que no hemos visto antes con ellos, así que creo que va a ser genial".

"No podría estar más agradecido por la oportunidad de contar esta historia, que por ahora seguirá siendo un secreto. Pero he sido bendecido con nada menos que las personas más maravillosas para hacerlo", dijo Hoechlin cuando se publicó la serie. anunció por primera vez.

"Superman & Lois" relata la vida en familia de Clark Kent y Lois Lane

"Todas las personas detrás de escena se preocupan mucho por estos personajes y sus vidas y las partes de las que hablaremos, me reconforta saber que nos guiarán en la dirección correcta. Gracias a todos que dijo "sí" a este proyecto (Warner Brothers, DC, CW). No te defraudaremos. Va a ser una gran aventura. ¡No puedo esperar para empezar a trabajar!".

Te puede interesar: Clark Kent estrenará nuevo traje del Hombre Acero para “Superman & Lois”

Superman & Lois está programado para estrenarse en enero de 2021.