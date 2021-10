Supergirl: Lex Luthor obtiene un rudo despertar en reciente clip

The CW reveló al portal comickbook un clip exclusivo del episodio de mañana de Supergirl , titulado I Believe In a Thing Called Love "Creo en una cosa llamada amor".

El episodio, en el que Lex Luthor (Jon Cryer) regresa a National City, lo enfrentará a un nuevo desafío: enamorarse de alguien que es potencialmente tan peligroso para él como él para ellos. En este caso, es Nyxly (Peta Sergeant), quien se ha caracterizado como un potencial interés amoroso y socio de Lex.

Los showrunners de Supergirl Jessica Queller y Robert Rovner insinuaron recientemente que habrá un arco romántico entre Nyxly y Lex antes de que Supergirl protagonizado por Melissa Benoist quien revela algo que no extrañará de ser Supergirl, concluya.

Detalles del clip de Supergirl

Lex Luthor tiene una faceta muy rudo

Parece una pareja un poco extraña, pero tanto Lex como Nyxly están empeñados en dominar el mundo, por lo que parece que la pareja puede tener más en común de lo que cabría esperar, algo que podría convertirlos en una pareja interesante y formidable, especialmente porque Lex es generalmente se ve amar sólo dos cosas: él mismo y el poder.

"Una de las cosas que nos entusiasman es que Lex y Nyxly se unirán de una manera, no solo de dominación mundial, sino de una historia de amor", dijo Rovner. "Así que estamos emocionados de ver eso".

"Lex finalmente se enamorará de su igual", agregó Queller.

En este clip, bueno, no parece que se sienta como una amante o una pareja. De hecho, parece que una vez que descubre quién es, está lista para matarlo. Aún está por verse si eso cambiará en el futuro, o si el afecto de Lex será unilateral.

Con la serie lista para concluir en cuestión de semanas, este es probablemente el último gran arco para Lex Luthor de Cryer, a menos que decida volver sobre Superman & Lois en el futuro . Hasta ahora, los dos no han compartido mucho ADN, pero un nuevo rumor sugiere que el Superman de Tyler Hoechlin podría aparecer en el penúltimo episodio de Supergirl .

Puedes ver la sinopsis del episodio de "Creo en una cosa llamada amor" a continuación.

" LEX RETURNS - Cuando Lex Luthor (estrella invitada Jon Cryer ) aparece al lado de Nyxly (Peta Sergeant), Supergirl (Melissa Benoist) y el equipo deben lidiar con las consecuencias emocionales de enfrentar a sus dos mayores enemigos al mismo tiempo. Alex (Chyler Leigh) ) hace planes para la propuesta perfecta para Kelly (Azie Tesfai), pero el trabajo sigue entorpeciendo. El episodio fue dirigido por Jesse Warn y escrito por Dana Horgan y Nicki Holcomb ".

Supergirl se transmite los martes a las 9 / 8c después de los episodios de Stargirl de DC . "I Believe In A Thing Called Love" saldrá al aire el 26 de octubre.

