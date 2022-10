Super Mario Bros: La Película lanza su primer tráiler para todos sus seguidores

Nintendo ha revelado su primer tráiler oficial de una nueva película animada de Mario Bros. con Chris Pratt como la voz de Mario.

El tráiler de casi 2 minutos y 30 segundos de “The Super Mario Bros. Movie” debutó en YouTube con más de un millón de visitas tras su lanzamiento ayer jueves.

Pratt se une en la película a Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastián Maniscalco como Spike.

Se estrenará en abirl del 2023

¡El teaser tráiler oficial de Super Mario Bros. La Película, ya está aquí! #SuperMarioBrosLaPelicula #SuperMarioBrosMovie – Próximamente solo en cines. pic.twitter.com/yzV9nxK57Y — Universal Pictures México (@UniversalMX) October 6, 2022

La película animada es producida por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo. Será cofinanciado por Universal Pictures y Nintendo y lanzado mundialmente por Universal Pictures.

“Mario y Luigi de Nintendo son los personajes más emblemáticos y queridos del universo de los videojuegos. Ha sido un honor increíble trabajar con Miyamoto-san durante los últimos años para llevar esta historia al cine de una manera que sea auténtica desde sus raíces”, dijo Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination.

La película está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradores en “Teen Titans Go!” y “Teen Titans Go! To the Movies”) a partir de un guión de Matthew Fogel (“Minions: The Rise of Gru”).

¡Así es el PÓSTER OFICIAL de la película de Super Mario Bros.! �� ✨



Nintendo lanzará el primer tráiler este mismo jueves �� pic.twitter.com/VSG9jbMxdr — Nintenderos (@Nintenderos) October 4, 2022

El estreno de “The Super Mario Bros. Movie” está programado para el 7 de abril de 2023 en los EE. UU.

“El lanzamiento está a la vuelta de la esquina y estamos en la fase de ajuste finalizando todos los detalles, tal como lo hacemos con un juego de Nintendo. Es una película para que la disfruten todas las edades”, dijo Shigeru Miyamoto, director representante de Nintendo.

