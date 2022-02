Super Bowl LVI: Las canciones que podríamos escuchar en el medio tiempo

El Halftime Show podría tener el siguiente set list/Foto: Marca

El Super Bowl LVI está a pocas horas de comenzar, y uno de los momentos más esperados por millones de espectadores es la presentación del show de medio tiempo que este 2022 estará a cargo de las estrellas del rap, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre y Kendrick Lamar, junto a la cantante de R&B contemporáneo, Mary J. Blige.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el espectáculo cuenta con mucha expectativa para lo que veremos en horas en el mítico SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos. Por lo que los fanáticos esperan escuchar los más destacados éxitos musicales en el Super Bowl Halftime Show de este 2022.

Posible set list que escucharemos en el Super Bowl LVI

Los artistas que estarán en el Halftime Show prometen un espectáculo inolvidable/Foto: Its my behiviour

Al ser cinco importantes estrellas de la música las que se presentarán en el escenario es casi imposible que puedan interpretar todas las canciones que los fans adoran, pero de acuerdo con el sitio web The Athletic, se ha filtrado un posible set list de canciones que podrían ser elegidas para el show de medio tiempo.

Por lo tanto, las 10 canciones que es muy probable que escuchemos en el show de medio tiempo en el Super Bowl LVI son:

Nuthin but a G Thang, de Dr. Dre ft. Snoop Dogg.

Forgot about D.R.E, de Dr. Dre y Eminem.

California love, de 2pac con Dr.Dre.

Drop it like it’s hot, de Snoop Dogg junto a Pharrell.

Gin & Juice, de Snoop Dogg.

Lose yourself, de Eminem.

My name is, de Eminem.

Family affair, de Mary J. Blige.

DNA, de Kendrick Lamar.

Money trees, de Lamar feat Jay Rock.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl?

Los cinco artistas tendrán sólo 12 minutos para conquistar el escenario del Super Tazón/Foto: La Mazmorra

Este año el espectáculo durará 12 minutos, según dijeron la NFL, Pepsi y Roc en el comunicado donde anunciaron al quinteto de artistas que se presentará en el medio tiempo.

Recuerda que el Super Bowl LVI se llevará a cabo este domingo 13 de febrero en punto de las 17:30 Horas (Hora centro de México), donde se enfrentarán Los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!