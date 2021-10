Succession rompe récord en HBO Max con el estreno de su tercera temporada

Ha llegado la tercera temporada del drama de HBO, "Succession", y el estreno ha establecido un nuevo récord para el canal de cable premium y su servicio de streaming, HBO Max.

La serie cuenta la historia de la adinerada familia Roy, cuya estructura de liderazgo en torno a la empresa que dirigen, Waystar RoyCo, se ve sumida en el caos cuando se cuestiona la salud del patriarca de la familia Logan (Brian Cox).

El programa original de HBO ha sido un éxito entre la crítica y el público desde que debutó en 2018. El año pasado, "Succession" ganó el premio a Mejor Serie de Drama en los Premios Emmy.

Succession rompe récord de HBO Max

La temporada 3 tuvo una gran noche de estreno cuando se lanzó en varios servicios de la cadena el 17 de octubre de 2021. Según lo informado por Deadline, atrajo a más de 1.4 millones de espectadores en todas las plataformas de HBO.

Ese nivel de éxito le da a la serie la mayor audiencia de estreno de una de las series originales de la cadena desde que HBO Max se lanzó oficialmente en mayo de 2020. Sin embargo, su guionista afirma que tendría sólo 4 temporadas.

De acuerdo a los datos de La Verdad Noticias, el estreno de la temporada 3 atrajo un 13% más de espectadores que el de la temporada 2 superando estrenos como la nueva temporada de "Big Little Lies".

¿Cuánto cuesta HBO Max en México?

HBO Max tiene un costo de $149.00 pesos al mes

HBO Max llegó a México en junio de este año; el plan estándar permite tener hasta cinco perfiles con reproducción en 3 dispositivos simultáneos por un precio de $149.00 pesos al mes.

Además de Succession, en HBO Max hay más contenido original de HBO como "Game of Thrones", la próxima a estrenarse "House of the Dragon", la saga completa de Harry Potter y las producciones de DC como el Snyder Cut.

