Stranger Things: ¿Quién es mayor, Millie Bobby Brown o Finn Wolfhard?

En Stranger Things de Netflix, estos actores retratan a una joven pareja que se enfrenta a demogorgons, desolladores mentales y todo lo demás. Sin embargo, en la vida real, Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard tienen unos años de diferencia de edad.

Estos actores retratan a dos de los personajes principales de esta serie de ciencia ficción. Wolfhard interpretó a Mike Wheeler, un entusiasta de Dungeons & Dragons cuya vida dio un vuelco, literalmente, cuando su amigo Will desapareció.

En medio de todo el caos en esta ciudad de Indiana, un experimento llamado Once escapó de su vida en el Laboratorio Hawkins. Se topó con Mike y sus amigos, mostrando sus poderes en el proceso. Juntos, estos desamparados ayudaron a traer de vuelta a Will.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mike y Eleven regresaron durante varias temporadas de Stranger Things, creciendo en el camino. Los dos personajes finalmente se convirtieron en pareja y salvaron a su ciudad de otras extrañas amenazas.

Millie Bobby Brown, de Stranger Things, nació en febrero de 2004

Ella es la estrella de varias películas relacionadas con Godzilla. Millie Bobby Brown también es un miembro recurrente del elenco de Stranger Things de Netflix. Nacida el 19 de febrero de 2004, Brown aún era una adolescente cuando obtuvo el papel protagónico de Eleven.

"Todo lo que puedo decir es que tengo mucha suerte de trabajar con mis mejores amigos", dijo Brown durante una entrevista con The Jakarta Post. “Experimentar todo esto con ellos, no solo estando en la serie, sino incluso cuando asistimos a premios, es muy reconfortante”.

“No nos hablamos todos los días; de hecho, a veces, ni siquiera podemos hablar durante meses, pero cuando nos hablamos, es como si volviéramos directamente a nuestra las viejas formas de nuevo”, continuó.

Finn Wolfhard nació el 23 de diciembre de 2002

Este actor protagonizó la adaptación de 2017 de It, así como películas como The Goldfinch y The Addams Family. Con la serie de ciencia ficción, Stranger Things, Wolfhard apareció como el personaje Mike Wheeler, protagonizado junto a Brown.

El cumpleaños de Wolfhard es el 23 de diciembre de 2002. Eso hace que este actor sea unos años mayor que su coprotagonista de Stranger Things, Brown. Sin embargo, todavía era un adolescente cuando fue elegido como Mike Wheeler en Stranger Things.

La mayoría de los demás miembros del elenco tienen aproximadamente la misma edad. Gaten Matarazzo nació el 8 de septiembre de 2002 y Sadie Sink nació el 16 de abril de 2002. Las temporadas 1-3 de Stranger Things están disponibles en Netflix.

