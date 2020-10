Stranger Things: Esto es lo que podría ocurrir en la temporada 4 de la serie/Foto: Cine más Cómics

La espera entre temporadas de Stranger Things puede ser agonizante, pero vale la pena. Mientras esperamos la temporada 4, echemos un vistazo a todo lo que sabemos sobre la próxima temporada y también exploremos lo que nos gustaría ver.

Advertencia: esta publicación ESTARÁ llena de spoilers de lo que sucedió hasta ahora en el programa, así que si aún no has visto la temporada 3 de Stranger Things, tal vez podrías guardar esto para más adelante.

En septiembre de 2019, Netflix compartió un anuncio oficial de que Stranger Things se había renovado para una cuarta temporada, junto con un video teaser con las palabras "Ya no estamos en Hawkins".

La temporada 3 termina con la familia Byers (incluida Eleven) alejándose de Hawkins, por lo que el lema tiene sentido para ellos. Pero también insinuaba el destino de Hopper.

Los fanáticos teorizaron de inmediato que Hopper no estaba muerto al final de la temporada 3, a pesar de verlo aparentemente vaporizado. Esto se debe a que en los momentos finales de la temporada 3, ambientada en Rusia, vemos una referencia a un prisionero estadounidense que permanece invisible.

Casi todo el mundo estuvo de acuerdo en que debe ser Hopper. En febrero, Netflix lanzó otro teaser que confirmó que Hopper está vivo y en Rusia.

El Coronavirus "no afectó" la temporada 4 de Stranger Things

Todo fue muy emocionante, pero luego, por supuesto, ocurrió COVID-19, y en marzo supimos que la producción de Stranger Things temporada 4 se había detenido.

En agosto, los creadores del programa, los hermanos Duffer, revelaron que el retraso no era necesariamente algo malo para la temporada.

"Por primera vez, tenemos todos los guiones escritos y podemos verlos como una pieza completa y hacer ajustes", dijo Matt Duffer a The Hollywood Reporter.

Ross Duffer agregó que la pandemia también les había dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir el punto final correcto para el programa y cuánto tiempo tomaría llegar allí. Si bien no dijo exactamente cuándo sería eso, sí reveló que la temporada 4 no sería el final de la historia.

En los primeros días de octubre recibimos muy buenas noticias: ¡el equipo de Stranger Things compartió que el programa está oficialmente nuevamente en producción!

El anuncio en sí es bastante críptico, pero es un alivio escuchar que la temporada está avanzando. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento, pero no parece probable que veamos episodios antes de la segunda mitad de 2021 al menos.

En cuanto a lo que deparará la temporada, sabemos que todos los actores principales están de regreso. Eso incluye a Millie Bobby Brown como Eleven, Finn Wolfhard como Mike, Caleb McLaughlin como Lucas, Gaten Matarazzo como Dustin, Noah Schnapp como Will, Sadie Sink como Max, Joe Kery como Steve Harrington, Natalia Dyer como Nancy, Charlie Heaton como Jonathan, Maya Hawke como Robin, Winona Ryder como Joyce, Priah Ferguson como Eric, Cara Buono como Karen y, por supuesto, David Harbour como Hopper.

También habrá algunas caras nuevas, pero la única que hemos confirmado hasta ahora es la estrella de Agents of Shield, Joel Stoffer, aunque su papel sigue siendo desconocido.

¿La temporada 4 podría tratar de la vida de Hopper?

Parece que la historia de Hopper será una parte importante de la temporada 4, lo cual es excelente porque es quizás lo que más curiosidad siente por los fanáticos. Y no se trata solo de su escape de Rusia.

"Podemos ver algo de la historia de fondo realmente profunda de Hopper que hemos insinuado con las cajas en la temporada 2", dijo David Harbour a Deadline en junio.

"Las cajas", en caso de que se lo esté preguntando, se refiere a una breve toma de la temporada 2 en la que vemos cajas apiladas en el sótano de Hopper. Tres en particular son importantes para la historia de fondo de Hopper, según Harbour: los etiquetados como "Vietnam", "Nueva York" y "Papá".

"En la temporada 4 les daremos una gran revelación sobre la historia de fondo de Hopper", reveló Harbour en la Comic Con a principios de este año.

"Es una de las cosas que he sabido desde el primer cuadro de la primera toma, y aún no lo hemos expresado. Y finalmente lo vamos a expresar a lo grande. Es lo que más me gusta de él que tú y los chicos todavía no saben de él, pero tiene que ver con estas historias de fondo de Nueva York, Vietnam y papá. Y estoy muy emocionado de que sepan más sobre eso, y se relaciona, por supuesto, con cosas lo está haciendo con Eleven y Joyce y cosas así".

En una entrevista con Total Film , Harbour también se burló de que cuando volvamos a ver a Hopper, no será el mismo, y citó a Gandalf el Gris convirtiéndose en Gandalf el Blanco como inspiración para la resurrección y transformación de Hopper.

Teorías de lo que podremos ver en Stranger Things 4

En cuanto a los otros personajes, hay muchos menos detalles sobre lo que podría sucederles en la temporada 4.

Con todos en diferentes lugares, la temporada presumiblemente se tratará de que vuelvan a estar juntos, sin duda para luchar contra el Upside Down y/o los rusos y lo que sea que estén cocinando con su demogorgon capturado. Mientras esperamos más pistas, aquí hay algunas cosas que serían realmente geniales de ver:

Eleven recuperando sus poderes. Lo último que vimos, los había perdido, lo cual es ominoso.

Más información sobre los otros niños con los que experimentó. Eleven encontró a Eight / Kali en la temporada 2, pero ¿qué pasa con el resto de los personajes? ¡¿Y qué hay de Eight / Kali misma?! Hay tanto que podría explorarse allí.

El regreso del Dr. Brenner. Él era el "papá" de Once, y sería interesante verlo a él y a Hopper regresar de entre los muertos. Su historia se ha dejado abierta desde la temporada 1. ¡Necesitamos respuestas!

La serie de Netflix es una de las más exitosas de la plataforma. Aunque la cuarta temporada aún no tiene fecha de lanzamiento, se esperar que llegue pronto en el 2021/Foto: El Periódico

El regreso de Billy. Mira, es bueno para la vista, pero también sería genial si de alguna manera estuviera en Upside Down y volviera como una persona diferente. Pero con un arco similar sucediendo para Hopper en la temporada 4, los Duffers probablemente no irán allí por Billy.

Nancy y Jonathan rompen. Lo siento mucho, ¡pero Jonathan es el peor y trata a Nancy terriblemente! Ahora que se ha mudado, es una buena oportunidad para que Nancy tenga un descanso limpio.

Más tiempo en pantalla para Scoops Troop. Steve, Robin, Erica y Dustin son la mejor parte del espectáculo y no puedes convencerme de lo contrario. Ni siquiera me importa lo que hagan, porque sea lo que sea, será genial.

Conseguirá algo de paz. El chico ha pasado por mucho. Quiero decir, todos lo han hecho, pero Will realmente no puede tomar un descanso. ¡Déjalo descansar!

El regreso de Alexei. Esto no sucederá en absoluto. Está muerto. Pero era tan precioso y lo perdimos demasiado pronto. Este programa está lleno de travesuras sobrenaturales. No es demasiado para desear, ¿verdad?

Honestamente, la temporada 4 no puede llegar lo suficientemente pronto. ¿Cuál es tu teoría de lo que podría ocurrir en esta cuarta temporada?, ¿Estás de acuerdo con alguna de estas?