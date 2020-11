Steven Universe: 10 cosas que no sabías de Peridot

Los personajes de Steven Universe son sin duda la parte más interesante y convincente de la serie, y una razón por la que la serie es virtualmente conocida en este punto es el de villanos convirtiéndose en héroes al final de la historia.

De todos los arcos de redención por los que pasamos, el mejor tiene que ser el de Peridot, que comienza como alguien que simplemente observa los planes Homeworld en la Tierra, así como escoltando a Jasper y detestando de estar atrapada en la Tierra a convertirse en alguien que podría insultar a Yellow Diamond en su cara, para hacerle frente a sus amigos.

Aunque es mayormente conocida por su personalidad nerd, hay mucho más en Peridot de lo que parece.

1. Su nombre completo

Peridot de Steven Universe

Las gemas suelen llevar simplemente el nombre de su gema, pero también se hacen por grupos, por lo que se les dan números adicionales para que cada uno pueda identificarse adecuadamente con sus diamantes. Por supuesto, ya que esto es un indicador del estado de Peridot bajo la Autoridad del Diamante, se deshace de su nombre completo cuando se convierte en parte de las Gemas de Cristal, pero sigue siendo increíblemente interesante.

Sólo se dice una vez en toda la serie, y el nombre técnico completo de Peridot es 'Peridot Facet-2F5L Cut-5XG'.

2. Hostilidad vulnerable

Steven Universe Peridot

Cuando conocemos a Peridot ella demuestra que es despiadada, astuta y leal a Homeworld incluso después de terminar varada en la Tierra. También parece disfrutar de las burlas y la frustración de las Gemas de Cristal, y tiende a tener un aura bastante engreída cuando habla de sí misma y de sus inventos.

Sin embargo, cuando perdió por primera vez sus potenciadores de extremidades, Peridot entró en un estado de paranoia mientras perdía sus mantas de seguridad- los potenciadores la hacían sentir menos pequeña, y por lo tanto más superior a los ojos del sistema de castas de Homeworld. Pensó que incluso los electrodomésticos típicos eran amenazas peligrosas para atraparla.

3. Inintencionalmente ofensiva

Peridot

Cuando Peridot empezó a trabajar con las Gemas de Cristal, lo hacía mayormente por el bien de neutralizar la amenaza del Cluster antes de que pudiera destruirlos a todos, incluyendo a Peridot, que ahora estaba atrapada junto a ellas. Como fue criada bajo el sistema de Homeworld sin quejarse por tanto tiempo, ella involuntariamente ofende a las Gemas de Cristal, en su mayoría a Perl.

Ella afirma que Amethyst es un enano a medio cocer y trata Perl como Homeworld trata a un sirviente en lugar de tratarla como una persona, pero Perl la pone en su lugar rápidamente.

4. Le gusta romper las reglas

Steven y Peridot de Steven Universe

Desde que ella servía en Homeworld y por un tiempo después de haber sido varada por primera vez en la Tierra, Peridot mostraba una extrema lealtad a los Diamantes, yendo tan lejos como para mantener las reglas que ellos imponen como sagradas.

Sin embargo, a pesar de esto, en realidad se ha mostrado muy emocionada al romper las reglas que tanto ama, como cuando se sentó en el asiento de una Gema de Élite que normalmente nunca se le permitiría hacer. Es una interesante dualidad de ver en acción.

5. Sentimientos

Peridot de Steven Universe

Parece que Peridot en verdad disfruto de la posición que tenia en Homeworld, y quedó devastada al quedar varada en la Tierra, durante mucho tiempo intentando desesperadamente sabotear los planes de la Gema de Cristal y volver a casa.

Mientras que ha aceptado su decisión de desertar su propósito original, y la de los diamantes, admite en "Gem Drill" que todavía alberga algunos sentimientos persistentes con respecto a su antigua vida, y lo mucho que solía disfrutar del propósito que tenía.

6. Esconde su Inseguridad

Steven Universe Peridot

Peridot tiene tendencia de alzar su propio ego y anunciar sus logros con orgullo, emitiendo la sensación de ser un poco egocéntrica, pero esto no es realmente nada más que un mecanismo de defensa. Peridot realmente se siente inferior a las otras Gemas de Cristal, y siempre se ha sentido inferior, porque ella no tiene ningún poder especial aparte de su conocimiento de la tecnología como lo hacen las otras gemas, por lo que trata de cubrir esto proyectando un aire de confianza excesiva.

Es genial verla llegar a lo suyo en episodios posteriores, donde no siente la necesidad de hacer esto con tanta fuerza.

7. Inhabilidad para fusionarse

Peridot no se fusiona

Aunque esto nunca ha sido confirmado oficialmente, hay suficientes pruebas que apoyan la teoría. Originalmente, se pensaba que a Peridot simplemente no le gustaba la fusión y se negó a hacerlo debido al estigma de Homeworld que la rodea, pero con el tiempo aprendemos que Peridot no tiene la capacidad de cambiar de forma en absoluto.

Ya que no es capaz de alterar su forma física de ninguna manera, tiene sentido que ella no sería capaz de hacerlo con otra gema. Sin duda, añade una nueva perspectiva a la escena donde Garnet le pide que se fusione con ella, y como le daba miedo no poder hacerlo, ella se negó.

8. Mandar a casa

Peridot

Se muestra a lo largo de la serie que Peridot tiene una capacidad similar a la Steven y las otras gemas de cristal en ser capaz de poner en burbujas a otras gemas y teletransportarlas a un lugar diferente. Hasta ahora con Steven y Garnet, hemos visto que estas burbujas van al Templo, pero Peridot en realidad se transporta a otro lugar.

Las burbujas de Peridot en cambio van a The Barn en el que ella y Lapis viven, porque 'ahí es donde ella considera estar en casa' de acuerdo con el wiki oficial, que es increiblemente dulce.

9. Concepto de ciberbully

Peridot y Steven de Steven Universe

Antes de que los diseños de personajes se solidifiquen, no es raro que pasen por algunos cambios bastante drásticos a lo largo del proceso de diseño, o incluso simplemente ajustes menores a medida que las revisiones se realizan. Lo mismo se puede decir del personaje de Peridot, que originalmente fue diseñado como una ciberacosadora en línea con la que Steven luego se reuniría en persona.

El aspecto 'bullying desde lejos' de su personaje se mantuvo en su apariencia de una manera interesante, en donde ella se sintió cómoda intimidando a Steven y las otras Gemas de Cristal desde lejos.

10. Cambio de estilo

Peridot de Steven Universe

Cada vez que una gema se reforma, por lo general modifican su apariencia ligeramente, tal vez cambiando las cosas con un peinado diferente o una modificación de su ropa. Peridot se reforma dos veces, y después de su segunda reforma, se pone un traje con piezas directamente inspiradas por las otras Gemas de Cristal para ayudar a marcar su crecimiento y cambio.

Una parte se termina pareciéndose a la de Garnet, mientras que su torso se parece a uno de los trajes anteriores de Pearl, y las estrellas en sus leggings son como las de Amathyst.