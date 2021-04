¿Stephen King tendrá puente con su nombre en Maine?

El departamento de transporte de Maine sorprendió a propios y extraños esta mañana con el anuncio de que se renombraría al puente Penobscott en honor a uno de sus residentes más famosos: Stephen King.

No, el puente Penobscott de Maine no será renombrado en honor a Stephen King.

Y es que aprovechando el día de los santos inocentes o April Fools’ Day como se le conoce en Estados Unidos las autoridades de Maine le tomaron el pelo a muchos medios y seguidores del prolífico autor quienes tomaron inicialmente la noticia como cierta.

Sin embargo basta con revisar a detalle el anuncio para darse cuenta que se trata de una broma del día de los inocentes sobre todo al notar que presuntamente se colocarían amenazadoras gárgolas en el sitio.

Los iniciados y seguidores del escritor seguramente notaron que estos murciélagos/gárgolas en realidad son una referencia a las que se encuentran en la reja de la icónica mansión de Stephen King que se encuentra en Bangor.

Stephen King: de libros a películas

El legendario escritor ha tenido una serie de exitosas adaptaciones de sus libros a películas que lo han consagrado como uno de los autores más famosos de la cultura popular como It, The Shawshank Redemption y The Shining.

Actualmente se espera una nueva oleada cinematográfica basada en King ya que se encuentra en desarrollo una precuela de Pet Sematary, así como remakes de The Running Man y Firestarter.

Es así que tras ser incansablemente referenciado y explorado en sus novelas el tan querido Maine de Stephen King ha bromeado con renombrar un conocido puente en su honor durante el April Fools’ Day de este 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera del autor para traerte lo más reciente.

