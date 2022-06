¿Stephen King está de acuerdo con "Welcome to Derry"?

Cuando la adaptación en dos partes de "It" de Stephen King llegó a los cines en 2017 y 2019, respectivamente, quedó claro de inmediato que los creadores se habían tomado algunas libertades con el material original. Si bien las películas siguen una trama similar y capturan la esencia del libro, algunos de los momentos más notables de la novela se omitieron en las películas.

En su mayor parte, esto probablemente se debió a que la novela era demasiado grande para incluirla en dos películas. En otros casos, fue el resultado de que el libro presentaba algunos momentos inquietantes que serían demasiado impactantes para incluirlos en una película convencional.

Algunos autores se sentirían decepcionados si sus ideas fueran manipuladas. Stephen King, sin embargo, no es uno de esos autores.

Después de todo, el capo del terror más vendido está acostumbrado a que sus historias se adapten y se vuelvan a imaginar una y otra vez, por lo que, sin duda, ya pasó el punto de perder el sueño porque los creadores cortan y cambian las cosas.

Al mismo tiempo, parece estar a favor de lo que Warner Bros. está haciendo con la franquicia "It", incluida la próxima serie de precuelas, "Welcome to Derry", ya que recientemente compartió algunos elogios por el proyecto.

Stephen King aprueba Welcome to Derry

El famoso Stephen King está enfocado en escribir precuelas de algunas de sus historias más icónicas en este momento. Sin embargo, el escritor no está interesado en centrar más historias de terror en torno a Pennywise en el futuro.

Durante una entrevista reciente con el podcast Bloody-Disgusting's Losers' Club, el autor explicó que no tiene interés en volver a visitar al payaso malvado, pero aprueba que Andy Muschietti y Barbara Muschietti profundicen en su historia de fondo con "Bienvenido a Derry".

Según King, ha aceptado que las personas anhelan más historias de Pennywise, incluso si él no las escribirá.

"Creo que cuando muera desapareceré de las estanterías de libros de bolsillo. Pero ese maldito payaso vivirá para siempre. Bueno, ahora no tengo una relación con Pennywise. Porque no tengo intención de irme".

El autor continuó explicando que está intrigado por ver qué traman los creadores de "Welcome to Derry".

"Es una posibilidad interesante hacer eso. Hablaron de una precuela. Lo que me pareció una buena idea".

"Me encantaría ver qué hacía Pennywise 27 años antes de los años 50. O, supongo que sería el ' 80, porque actualizaron. Así que sería, ya sabes, antes de la Segunda Guerra Mundial o algo así. Será interesante ver qué sucederá con eso".

¿Quién es el payaso It en la vida real?

La terrible historia del payaso asesino Pennywise en la vida real, John Wayne Gacy, parece que fue inspiración para la novela de terror "It" de Stephen King de 1986.

